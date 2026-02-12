Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
7 σημάδια ότι έχετε εθιστεί σε αθλητικά στοιχήματα - Πώς θα ανακτήσετε τον έλεγχο
7 σημάδια ότι έχετε εθιστεί σε αθλητικά στοιχήματα - Πώς θα ανακτήσετε τον έλεγχο
Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει τη διασκέδαση από τον εθισμό - Πότε τα αθλητικά στοιχήματα εξελίσσονται σε επικίνδυνη εξάρτηση και τι μπορείτε να κάνετε
Πριν από κάθε σημαντικό αγώνα ή μεγάλη αθλητική διοργάνωση, υπάρχει μια σκέψη που τριγυρίζει στο μυαλό πολλών οπαδών: «Μήπως να παίξω ένα στοίχημα;». Τα αθλητικά στοιχήματα έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του αγώνα για πολλούς. Εκ πρώτης όψεως, αυτή η περιστασιακή συνήθεια μπορεί να μοιάζει αθώα.
Ωστόσο, όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί «πατούν» τη λεπτή γραμμή μεταξύ διασκέδασης και εθισμού.
Νέα έρευνα εξέτασε τη στοιχηματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022 στο Κατάρ. Η μελέτη παρακολούθησε άνδρες ηλικίας 18-45 ετών στην Αγγλία και διαπίστωσε μια σαφή σχέση μεταξύ των τηλεοπτικών διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών και της αυξημένης δραστηριότητας στοιχημάτων.
Ειδικότερα, η συχνότητα των στοιχημάτων ποδοσφαίρου ήταν 16-24% υψηλότερη κατά τη διάρκεια αγώνων που μεταδόθηκαν σε κανάλια που έδειχναν διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών, ενώ οι θεατές ήταν 22-33% πιο πιθανό να στοιχηματίσουν κατά τη διάρκεια αγώνων που περιλάμβαναν τέτοιες προωθητικές ενέργειες.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Πόσο εύκολα μπορούν τα αθλητικά στοιχήματα να εξελιχθούν σε εθισμό;
Σύμφωνα με τον ψυχοθεραπευτή Gonzalo Sanchez, ο κίνδυνος εθισμού στον αθλητικό στοιχηματισμό συχνά υποτιμάται επειδή μοιάζει πιο «αθώος» από τις παραδοσιακές μορφές τυχερών παιχνιδιών. Στην πραγματικότητα, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε εξίσου σοβαρές συνέπειες.
Ο ειδικός επισημαίνει 7 προειδοποιητικά σημάδια που μαρτυρούν εθισμό:
1. Προσκόλληση
«Ένα από τα πιο σαφή σημάδια του εθισμού στο τζόγο είναι το πόσο απασχολεί το μυαλό», λέει ο δρ. Sanchez. Το να σκέφτεστε διαρκώς το επόμενο στοίχημα, να ελέγχετε τις αποδόσεις ή να σχεδιάζετε πώς να παίζετε πιο συχνά μπορεί να υποδηλώνει απώλεια ελέγχου.
2. Ακραίες διακυμάνσεις διάθεσης
Η νίκη μπορεί να φέρει έντονη ευφορία, ενώ οι ήττες βαθιά κατάθλιψη. «Αυτές οι συναισθηματικές ακρότητες είναι συχνές στον εθισμό» και μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ασταθείς και ευερέθιστοι, εξηγεί ο δρ. Sanchez.
3. Παραμέληση ενδιαφερόντων και σχέσεων
Καθώς ο αθλητικός στοιχηματισμός καταλαμβάνει τη ζωή, τα χόμπι, οι φιλίες και οι οικογενειακές σχέσεις συχνά παραμερίζονται. «Ο τζόγος είναι χρονοβόρος. Η κοινωνική απομόνωση και η προσκόλληση στο τηλέφωνο μπορούν να βλάψουν σοβαρά τις σχέσεις», λέει ο ειδικός.
4. Μυστικότητα και ψέματα
Η απόκρυψη αυτής της συνήθειας από άλλους είναι ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι. Αν λέτε ψέματα στους αγαπημένους σας, αποκρύπτετε συναλλαγές και χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ή μεθόδους πληρωμής, τότε ίσως έχετε εθιστεί. Η ντροπή και η ενοχή συχνά οδηγούν σε αυτή τη μυστικότητα.
5. Άρνηση και αμυντική στάση
Το να γίνεται κανείς αμυντικός ή να θυμώνει όταν ερωτάται για τα στοιχήματα είναι ενδεικτικό του προβλήματος. «Οι άνθρωποι μπορεί να κατηγορούν το άγχος, τη δουλειά ή άλλες πιέσεις αντί να αναγνωρίσουν το πρόβλημα», σημειώνει ο δρ. Sanchez.
6. Κυνηγώντας τις απώλειες
Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν μια παύση μετά από μια απώλεια χρημάτων. Η γρήγορη επιστροφή στα στοιχήματα για να «κερδίσουν πίσω» τα χρήματα υποδηλώνει καταναγκαστική συμπεριφορά και μια αυξανόμενη εμμονή.
7. Συμπτώματα στέρησης
Ωστόσο, όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί «πατούν» τη λεπτή γραμμή μεταξύ διασκέδασης και εθισμού.
Νέα έρευνα εξέτασε τη στοιχηματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022 στο Κατάρ. Η μελέτη παρακολούθησε άνδρες ηλικίας 18-45 ετών στην Αγγλία και διαπίστωσε μια σαφή σχέση μεταξύ των τηλεοπτικών διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών και της αυξημένης δραστηριότητας στοιχημάτων.
Ειδικότερα, η συχνότητα των στοιχημάτων ποδοσφαίρου ήταν 16-24% υψηλότερη κατά τη διάρκεια αγώνων που μεταδόθηκαν σε κανάλια που έδειχναν διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών, ενώ οι θεατές ήταν 22-33% πιο πιθανό να στοιχηματίσουν κατά τη διάρκεια αγώνων που περιλάμβαναν τέτοιες προωθητικές ενέργειες.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Πόσο εύκολα μπορούν τα αθλητικά στοιχήματα να εξελιχθούν σε εθισμό;
Σύμφωνα με τον ψυχοθεραπευτή Gonzalo Sanchez, ο κίνδυνος εθισμού στον αθλητικό στοιχηματισμό συχνά υποτιμάται επειδή μοιάζει πιο «αθώος» από τις παραδοσιακές μορφές τυχερών παιχνιδιών. Στην πραγματικότητα, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε εξίσου σοβαρές συνέπειες.
Ο ειδικός επισημαίνει 7 προειδοποιητικά σημάδια που μαρτυρούν εθισμό:
1. Προσκόλληση
«Ένα από τα πιο σαφή σημάδια του εθισμού στο τζόγο είναι το πόσο απασχολεί το μυαλό», λέει ο δρ. Sanchez. Το να σκέφτεστε διαρκώς το επόμενο στοίχημα, να ελέγχετε τις αποδόσεις ή να σχεδιάζετε πώς να παίζετε πιο συχνά μπορεί να υποδηλώνει απώλεια ελέγχου.
2. Ακραίες διακυμάνσεις διάθεσης
Η νίκη μπορεί να φέρει έντονη ευφορία, ενώ οι ήττες βαθιά κατάθλιψη. «Αυτές οι συναισθηματικές ακρότητες είναι συχνές στον εθισμό» και μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ασταθείς και ευερέθιστοι, εξηγεί ο δρ. Sanchez.
3. Παραμέληση ενδιαφερόντων και σχέσεων
Καθώς ο αθλητικός στοιχηματισμός καταλαμβάνει τη ζωή, τα χόμπι, οι φιλίες και οι οικογενειακές σχέσεις συχνά παραμερίζονται. «Ο τζόγος είναι χρονοβόρος. Η κοινωνική απομόνωση και η προσκόλληση στο τηλέφωνο μπορούν να βλάψουν σοβαρά τις σχέσεις», λέει ο ειδικός.
4. Μυστικότητα και ψέματα
Η απόκρυψη αυτής της συνήθειας από άλλους είναι ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι. Αν λέτε ψέματα στους αγαπημένους σας, αποκρύπτετε συναλλαγές και χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ή μεθόδους πληρωμής, τότε ίσως έχετε εθιστεί. Η ντροπή και η ενοχή συχνά οδηγούν σε αυτή τη μυστικότητα.
5. Άρνηση και αμυντική στάση
Το να γίνεται κανείς αμυντικός ή να θυμώνει όταν ερωτάται για τα στοιχήματα είναι ενδεικτικό του προβλήματος. «Οι άνθρωποι μπορεί να κατηγορούν το άγχος, τη δουλειά ή άλλες πιέσεις αντί να αναγνωρίσουν το πρόβλημα», σημειώνει ο δρ. Sanchez.
6. Κυνηγώντας τις απώλειες
Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν μια παύση μετά από μια απώλεια χρημάτων. Η γρήγορη επιστροφή στα στοιχήματα για να «κερδίσουν πίσω» τα χρήματα υποδηλώνει καταναγκαστική συμπεριφορά και μια αυξανόμενη εμμονή.
7. Συμπτώματα στέρησης
Όταν οι προσπάθειες διακοπής αποτυγχάνουν, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα στέρησης, όπως ανησυχία, άγχος, ευερεθιστότητα και προβλήματα ύπνου. Αυτές οι σωματικές αντιδράσεις αποτελούν έναν ισχυρό δείκτη εξάρτησης.
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι τα αθλητικά στοιχήματα είναι λιγότερο επικίνδυνα, επειδή δεν περιλαμβάνουν καζίνο ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με τον δρ. Sanchez, όμως, «ο τζόγος είναι προοδευτικός. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση με την πάροδο του χρόνου είναι αυτή που δημιουργεί δυσλειτουργία». Η αύξηση του χρόνου, των χρημάτων ή της ενέργειας που επενδύει κάποιος στα στοιχήματα συχνά σηματοδοτεί αυξανόμενη ανοχή – ένα βασικό δείκτη εθισμού.
Τι να κάνετε αν η συνήθειά σας να στοιχηματίζετε εξελίσσεται σε… πρόβλημα
Αναγνωρίστε το πρόβλημα
Η αντιμετώπιση ξεκινά από την αναγνώριση του προβλήματος, που είναι συχνά το πιο δύσκολο βήμα. «Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάτι που δεν αναγνωρίζετε», τονίζει ο ειδικός.
Μιλήστε με άλλους
Το να ανοιχτείτε σε έμπιστους φίλους, μέλη της οικογένειας ή έναν θεραπευτή μπορεί να μειώσει τη ντροπή και την απομόνωση και να διευκολύνει την αναζήτηση βοήθειας.
Ζητήστε επαγγελματική υποστήριξη
Η συμβουλευτική από ειδικούς μπορεί να προσφέρει δομή, εργαλεία αντιμετώπισης και καθοδήγηση.
Δημιουργήστε πρακτικά εμπόδια
Το μπλοκάρισμα στοιχημάτων ιστοτόπων, η διαγραφή εφαρμογών ή η προσωρινή παράδοση πιστωτικών καρτών μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των ερεθισμάτων.
Αναζητήστε ομάδες υποστήριξης
Οι ομάδες υποστήριξης προσφέρουν κατανόηση, υπευθυνότητα και ενθάρρυνση από άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. «Παρέχουν σύνδεση σε στιγμές που οι άνθρωποι αισθάνονται ευάλωτοι», λέει ο δρ. Sanchez.
Εάν τα στοιχήματα αρχίζουν να μοιάζουν λιγότερο με διασκέδαση και περισσότερο με καταναγκασμό, υπάρχει λύση – Το να ζητήσετε βοήθεια δεν είναι αποτυχία, αλλά το πρώτο βήμα για να ανακτήσετε τον έλεγχο.
Πηγή: ygeiamou.gr
Ένας υποτιμημένος κίνδυνος
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι τα αθλητικά στοιχήματα είναι λιγότερο επικίνδυνα, επειδή δεν περιλαμβάνουν καζίνο ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με τον δρ. Sanchez, όμως, «ο τζόγος είναι προοδευτικός. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση με την πάροδο του χρόνου είναι αυτή που δημιουργεί δυσλειτουργία». Η αύξηση του χρόνου, των χρημάτων ή της ενέργειας που επενδύει κάποιος στα στοιχήματα συχνά σηματοδοτεί αυξανόμενη ανοχή – ένα βασικό δείκτη εθισμού.
Τι να κάνετε αν η συνήθειά σας να στοιχηματίζετε εξελίσσεται σε… πρόβλημα
Αναγνωρίστε το πρόβλημα
Η αντιμετώπιση ξεκινά από την αναγνώριση του προβλήματος, που είναι συχνά το πιο δύσκολο βήμα. «Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάτι που δεν αναγνωρίζετε», τονίζει ο ειδικός.
Μιλήστε με άλλους
Το να ανοιχτείτε σε έμπιστους φίλους, μέλη της οικογένειας ή έναν θεραπευτή μπορεί να μειώσει τη ντροπή και την απομόνωση και να διευκολύνει την αναζήτηση βοήθειας.
Ζητήστε επαγγελματική υποστήριξη
Η συμβουλευτική από ειδικούς μπορεί να προσφέρει δομή, εργαλεία αντιμετώπισης και καθοδήγηση.
Δημιουργήστε πρακτικά εμπόδια
Το μπλοκάρισμα στοιχημάτων ιστοτόπων, η διαγραφή εφαρμογών ή η προσωρινή παράδοση πιστωτικών καρτών μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των ερεθισμάτων.
Αναζητήστε ομάδες υποστήριξης
Οι ομάδες υποστήριξης προσφέρουν κατανόηση, υπευθυνότητα και ενθάρρυνση από άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. «Παρέχουν σύνδεση σε στιγμές που οι άνθρωποι αισθάνονται ευάλωτοι», λέει ο δρ. Sanchez.
Ένα πρόβλημα που αξίζει προσοχήΟ εθισμός στα αθλητικά στοιχήματα δεν είναι πάντα προφανής. Συχνά, αναπτύσσεται «αθόρυβα», τροφοδοτούμενος από τη συνεχή διαφήμιση και την εύκολη πρόσβαση. Η έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων και η γνώση του πού να απευθυνθείτε για βοήθεια μπορεί να αποτρέψει τις δυσάρεστες συνέπειες.
Εάν τα στοιχήματα αρχίζουν να μοιάζουν λιγότερο με διασκέδαση και περισσότερο με καταναγκασμό, υπάρχει λύση – Το να ζητήσετε βοήθεια δεν είναι αποτυχία, αλλά το πρώτο βήμα για να ανακτήσετε τον έλεγχο.
Πηγή: ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα