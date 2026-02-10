To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ποια ακριβά φάρμακα θα παίρνουν δωρεάν από τα φαρμακεία της γειτονιάς οι ασθενείς
Ποιοι ασθενείς εντάσσονται πρώτοι, ποιες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται και πώς γίνεται η δωρεάν διάθεση
Ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση χιλιάδων ασθενών γίνεται με την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, μετά την υπογραφή της επέκτασης της συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των φαρμακοποιών.
Η νέα ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο ώστε ασθενείς με σοβαρά και χρόνια νοσήματα να μπορούν να λαμβάνουν συγκεκριμένες θεραπείες δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς τους, περιορίζοντας την ταλαιπωρία, τις μετακινήσεις και τις μεγάλες αναμονές που συχνά παρατηρούνταν στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
