Ποια ακριβά φάρμακα θα παίρνουν δωρεάν από τα φαρμακεία της γειτονιάς οι ασθενείς
ΖΩΗ
Ακριβά φάρμακα Φάρμακα Φαρμακεία

Ποια ακριβά φάρμακα θα παίρνουν δωρεάν από τα φαρμακεία της γειτονιάς οι ασθενείς

Ποιοι ασθενείς εντάσσονται πρώτοι, ποιες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται και πώς γίνεται η δωρεάν διάθεση

Ποια ακριβά φάρμακα θα παίρνουν δωρεάν από τα φαρμακεία της γειτονιάς οι ασθενείς
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση χιλιάδων ασθενών γίνεται με την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, μετά την υπογραφή της επέκτασης της συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των φαρμακοποιών.

Η νέα ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο ώστε ασθενείς με σοβαρά και χρόνια νοσήματα να μπορούν να λαμβάνουν συγκεκριμένες θεραπείες δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς τους, περιορίζοντας την ταλαιπωρία, τις μετακινήσεις και τις μεγάλες αναμονές που συχνά παρατηρούνταν στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης