Ποιο φρούτο καίει το λίπος στην κοιλιά... αν καταναλωθεί πριν το γεύμα

Περιορίζει το λίπος που συγκεντρώνεται στην περιοχή της κοιλιάς και μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε έως και τέσσερα κιλά το χρόνο, υποστηρίζουν οι ειδικοί