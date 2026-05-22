Ο Λαβρόφ κατηγορεί τη Δύση ότι σχεδιάζει επίθεση κατά της Ρωσίας: «Με επικεφαλής τον Ζελένσκι αντί του Χίτλερ»
«Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τη γραμμή κυριαρχίας και την προώθηση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή» ανέφερε, σε τοποθετήσεις του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Οι δυτικές χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Λαβρόφ, κάνοντας συγκρίσεις με την Ευρώπη υπό το Τρίτο Ράιχ πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Με τον ίδιο τρόπο, τώρα, υπό τα ίδια λάβαρα του ναζισμού και του ρεβανσισμού, δημιουργούν μια πανευρωπαϊκή ομάδα για να επιτεθεί στη Ρωσία, όχι μόνο χρησιμοποιώντας υβριδικές μεθόδους, αλλά και εξετάζοντας φυσική επίθεση. Και επικεφαλής αυτής της ομάδας δεν είναι ο Αδόλφος Χίτλερ, αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τα ναζιστικά του συνθήματα», ανέφερε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό περιοδικό «Children's Edition».
Ο Ρώσος υπουργός επανέλαβε τα ίδια ζητήματα και σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Συνεργασίας και Στήριξης των Συμπατριωτών στο εξωτερικό του Γενικού Συμβουλίου της Ενωμένης Ρωσίας.
Στις βασικές του τοποθετήσεις, ο Λαβρόφ ανέφερε πως «η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τη γραμμή κυριαρχίας και την προώθηση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή», προσθέτοντας πως «η Βορειοατλαντική Συμμαχία συνεχίζει να συζητά την ιδέα της «αποαποικιοποίησης» της Ρωσίας».
«Οι δυτικές χώρες επιθυμούν να επιβάλλουν τη δική τους τάξη παντού, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ασίας, του Νότιου Καυκάσου και της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις ναζιστικές πολιτικές του καθεστώτος του Κιέβου, που καταπιέζει τους ρωσόφωνους κατοίκους της περιοχής. Στο πλαίσιο μιας ειρηνικής επίλυσης, τα δικαιώματα αυτών των κατοίκων πρέπει να διασφαλιστούν πλήρως», είπε ακόμη ο Λαβρόφ.
🚨🇷🇺 West destroys its own core principles with unlawful sanctions: Russian FM Lavrov— Sputnik India (@Sputnik_India) May 22, 2026
"The West recognises no limits in applying this aggressive policy," said Lavrov.
