Οι άνθρωποι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια αγορά με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραμονή του Ζαρουρί μέχρι το 2029
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραμονή του Ζαρουρί μέχρι το 2029
Οι «πράσινοι» ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς του Μαροκινού επιθετικού από τη Λανς έναντι 2,8 εκατ. ευρώ - Τι δήλωσε ο παίκτης μετά την υπογραφή του συμβολαίου
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την παραμονή του Ανάς Ζαρουρί μέχρι το 2029.
Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς που υπήρχε στο συμβόλαιο του 25χρονου Μαροκινού επιθετικού από τη Λανς, η οποία προέβλεπε ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη για τη σεζόν 2026-2027, οι «πράσινοι» πρέπει να πληρώσουν 2,8 εκατ. ευρώ στον γαλλικό σύλλογο για να αποκτήσει τον παίκτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Ο 25χρονος Μαροκινός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με το Τριφύλλι.
Ο Ανάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025. Έχει καταγράψει συνολικά 46 συμμετοχές και οκτώ γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους. Ήθελα να συνεχίσω την ιστορία μου στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε εφέτος. Πρέπει να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας γιατί το αξίζει ο σύλλογος για την προσπάθεια και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοί μας γιατί είναι στο πλευρό μας», δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί μετά την υπογραφή του συμβολαίου του».
Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς που υπήρχε στο συμβόλαιο του 25χρονου Μαροκινού επιθετικού από τη Λανς, η οποία προέβλεπε ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός εξασφαλίσει έξοδο στην Ευρώπη για τη σεζόν 2026-2027, οι «πράσινοι» πρέπει να πληρώσουν 2,8 εκατ. ευρώ στον γαλλικό σύλλογο για να αποκτήσει τον παίκτη.
🧞♂️2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/1t0MODnq4X— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 22, 2026
«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα»«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους. Ήθελα να συνεχίσω την ιστορία μου στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε εφέτος. Πρέπει να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας γιατί το αξίζει ο σύλλογος για την προσπάθεια και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοί μας γιατί είναι στο πλευρό μας», τόνισε ο Μαροκινός παίκτης του τριφυλλιού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Ο 25χρονος Μαροκινός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με το Τριφύλλι.
Ο Ανάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025. Έχει καταγράψει συνολικά 46 συμμετοχές και οκτώ γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους. Ήθελα να συνεχίσω την ιστορία μου στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε εφέτος. Πρέπει να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας γιατί το αξίζει ο σύλλογος για την προσπάθεια και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοί μας γιατί είναι στο πλευρό μας», δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί μετά την υπογραφή του συμβολαίου του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα