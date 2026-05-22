«Τι υπέροχες στιγμές περάσαμε μαζί!»: Το μήνυμα του Γκουαρδιόλα για την αποχώρησή του από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι μετά από 10 χρόνια, ο νέος του ρόλος
«Τι υπέροχες στιγμές περάσαμε μαζί!»: Το μήνυμα του Γκουαρδιόλα για την αποχώρησή του από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι μετά από 10 χρόνια, ο νέος του ρόλος
Ο Καταλανός θα είναι πλέον παγκόσμιος πρέσβης του City Football Group που διαθέτει τουλάχιστον 11 ομάδες σε όλο τον κόσμο
Μια χρυσή εποχή τελειώνει. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι μετά από 10 χρόνια χρυσής πορείας με αμέτρητους τίτλους και κυρίως τη δημιουργία μια ομάδα που για πολύ καιρό ήταν μια από τις κορυφαίες της Ευρώπης. Εδώ και αρκετές ημέρες παρουσιάζονταν ως δεδομένο στην Αγγλία πως η εποχή του Καταλανού ολοκληρώνεται στο Μάντσεστερ και το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Μαΐου οι «Πολίτες» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα τους τίτλους τέλους στην σχέση τους.
Ο Γκουαρδιόλα οδήγησε τη Σίτι σε 15 σημαντικά τρόπαια, μεταξύ των οποίων έξι τίτλους της Πρέμιερ Λιγκ σε 10 σεζόν στην κορυφαία κατηγορία. Ο τελευταίος αγώνας του 55χρονου προπονητή στον πάγκο των «Μπλε» του Μάντσεστερ θα είναι εναντίον της Άστον Βίλα στο Etihad Stadium.
Οι «πολίτες» δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο Καταλανός τεχνικός μιλάει για τα όσα πέρασε στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα ξεχωρίζοντας τις καλύτερες στιγμές, αλλά και τις χειρότερες, εκείνες στις οποίες τη χρειάστηκε δίπλα του για να τις ξεπεράσει, όπως συνέβη με τον θάνατο της μητέρας του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.
Στην ανακοίνωση της ομάδας του Μάντσεστερ αποκαλύπτεται πως ο Πεπ θα συνεχίσει να είναι μέρος όχι της ομάδας μόνο, αλλά ολόκληρου του ομίλου αναλαμβάνοντας ένα πολύ διαφορετικό πόστο. Ο Καταλανός προπονητής θα είναι πλέον παγκόσμιος πρέσβης του ομίλου. Τι σημαίνει αυτό; Στην ουσία θα δίνει τεχνικές συμβουλές στις ομάδες του γκρουπ, δουλευόντας σε συγκεκριμένα πρότζεκτ και κάνοντας κάποιες συνεργασίες.
«Όταν έφτασα, η πρώτη μου συνέντευξη ήταν με τον Νόελ Γκάλαχερ. Έφυγα σκεπτόμενος, "Εντάξει... ο Νόελ είναι εδώ; Θα είναι διασκεδαστικό"», είπε ο Γκουαρδιόλα.
«Και τι ωραία που περάσαμε μαζί. Μην με ρωτάτε τους λόγους που φεύγω. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου, ξέρω ότι είναι η ώρα μου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο, αν ήταν, θα ήμουν εδώ. Αιώνιο θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι μου.
Αυτή είναι μια πόλη χτισμένη από δουλειά. Από διαφθορά. Το βλέπεις στο χρώμα των τούβλων. Από ανθρώπους που ήρθαν νωρίς, έμειναν αργά. Τα εργοστάσια. Οι Πάνκχερστ. Τα συνδικάτα. Η μουσική. Απλά η Βιομηχανική Επανάσταση και πώς αυτή άλλαξε τον κόσμο. Και νομίζω ότι το κατάλαβα αυτό, και οι ομάδες μου το κατάλαβαν επίσης.
Δουλέψαμε. Υποφέραμε. Πολεμήσαμε. Και κάναμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Με τον δικό μας τρόπο.
Η σκληρή δουλειά έχει πολλές μορφές. Ταξίδια στην Μπόρνμουθ, όταν χάσαμε την Πρέμιερ Λιγκ, και ήσουν εκεί. Ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήσουν κι εσύ εκεί.
Θυμάσαι, την επίθεση στο Manchester Arena, όταν αυτή η πόλη έδειξε στον κόσμο πώς μοιάζει στην πραγματικότητα η δύναμη; Όχι θυμός. Όχι φόβος. Μόνο αγάπη. Κοινότητα. Συντροφικότητα. Μια πόλη ενωμένη.
Θυμάσαι, την απώλεια της μητέρας μου κατά τη διάρκεια της COVID και το να νιώθω ότι αυτός ο σύλλογος με βοηθάει να ξεπεράσω αυτό. Οι οπαδοί, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Μάντσεστερ, μου δώσατε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Cris, τα παιδιά μου, όλη μου η οικογένεια, ήσασταν εκεί όπως πάντα. Khaldoon, ήσουν κι εσύ εκεί.
Οι παίκτες δεν ξεχνούν - κάθε στιγμή, στιγμή, εμένα, το προσωπικό μου, αυτόν τον σύλλογο, τα πάντα. Ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει για όλους εσάς. Και ήσασταν απλώς εξαιρετικοί. Δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά αφήνετε μια κληρονομιά.
Έτσι, καθώς ο χρόνος μου φτάνει στο τέλος του, να είστε χαρούμενοι. Οι Oasis επέστρεψαν ξανά.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε.
Σας ευχαριστώ που με πιέζετε.
Σας ευχαριστώ που με αγαπάτε.
Ο Τόνι Γουόλς είπε στο αξέχαστο ποίημά του «αυτό είναι το μέρος». Λυπάμαι, Τόνι: αυτό είναι το μέρος μου.
Ο Γκουαρδιόλα οδήγησε τη Σίτι σε 15 σημαντικά τρόπαια, μεταξύ των οποίων έξι τίτλους της Πρέμιερ Λιγκ σε 10 σεζόν στην κορυφαία κατηγορία. Ο τελευταίος αγώνας του 55χρονου προπονητή στον πάγκο των «Μπλε» του Μάντσεστερ θα είναι εναντίον της Άστον Βίλα στο Etihad Stadium.
"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
Στην ανακοίνωση της ομάδας του Μάντσεστερ αποκαλύπτεται πως ο Πεπ θα συνεχίσει να είναι μέρος όχι της ομάδας μόνο, αλλά ολόκληρου του ομίλου αναλαμβάνοντας ένα πολύ διαφορετικό πόστο. Ο Καταλανός προπονητής θα είναι πλέον παγκόσμιος πρέσβης του ομίλου. Τι σημαίνει αυτό; Στην ουσία θα δίνει τεχνικές συμβουλές στις ομάδες του γκρουπ, δουλευόντας σε συγκεκριμένα πρότζεκτ και κάνοντας κάποιες συνεργασίες.
We see things they'll never see 🏆🐐 pic.twitter.com/s2I6Jf7wUD— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
🏆 League Cup (2018)— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
🏆 Premier League (2018)
🏆 Community Shield (2018)
🏆 League Cup (2019)
🏆 Premier League (2019)
🏆 FA Cup (2019)
🏆 Community Shield (2019)
🏆 League Cup (2020)
🏆 League Cup (2021)
🏆 Premier League (2021)
🏆 Premier League (2022)
🏆 Premier League (2023)…
«Όταν έφτασα, η πρώτη μου συνέντευξη ήταν με τον Νόελ Γκάλαχερ. Έφυγα σκεπτόμενος, "Εντάξει... ο Νόελ είναι εδώ; Θα είναι διασκεδαστικό"», είπε ο Γκουαρδιόλα.
Τα συγκινητικά λόγια του Πεπ Γκουαρδιόλα
«Και τι ωραία που περάσαμε μαζί. Μην με ρωτάτε τους λόγους που φεύγω. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου, ξέρω ότι είναι η ώρα μου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο, αν ήταν, θα ήμουν εδώ. Αιώνιο θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι μου.
Αυτή είναι μια πόλη χτισμένη από δουλειά. Από διαφθορά. Το βλέπεις στο χρώμα των τούβλων. Από ανθρώπους που ήρθαν νωρίς, έμειναν αργά. Τα εργοστάσια. Οι Πάνκχερστ. Τα συνδικάτα. Η μουσική. Απλά η Βιομηχανική Επανάσταση και πώς αυτή άλλαξε τον κόσμο. Και νομίζω ότι το κατάλαβα αυτό, και οι ομάδες μου το κατάλαβαν επίσης.
Legendary. pic.twitter.com/KlwfpZn5jL— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
Δουλέψαμε. Υποφέραμε. Πολεμήσαμε. Και κάναμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Με τον δικό μας τρόπο.
Η σκληρή δουλειά έχει πολλές μορφές. Ταξίδια στην Μπόρνμουθ, όταν χάσαμε την Πρέμιερ Λιγκ, και ήσουν εκεί. Ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήσουν κι εσύ εκεί.
Θυμάσαι, την επίθεση στο Manchester Arena, όταν αυτή η πόλη έδειξε στον κόσμο πώς μοιάζει στην πραγματικότητα η δύναμη; Όχι θυμός. Όχι φόβος. Μόνο αγάπη. Κοινότητα. Συντροφικότητα. Μια πόλη ενωμένη.
Θυμάσαι, την απώλεια της μητέρας μου κατά τη διάρκεια της COVID και το να νιώθω ότι αυτός ο σύλλογος με βοηθάει να ξεπεράσω αυτό. Οι οπαδοί, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Μάντσεστερ, μου δώσατε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Cris, τα παιδιά μου, όλη μου η οικογένεια, ήσασταν εκεί όπως πάντα. Khaldoon, ήσουν κι εσύ εκεί.
Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
🔗 https://t.co/u84AZYY23t pic.twitter.com/QYTPARaprO
Οι παίκτες δεν ξεχνούν - κάθε στιγμή, στιγμή, εμένα, το προσωπικό μου, αυτόν τον σύλλογο, τα πάντα. Ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει για όλους εσάς. Και ήσασταν απλώς εξαιρετικοί. Δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά αφήνετε μια κληρονομιά.
Έτσι, καθώς ο χρόνος μου φτάνει στο τέλος του, να είστε χαρούμενοι. Οι Oasis επέστρεψαν ξανά.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε.
Σας ευχαριστώ που με πιέζετε.
Σας ευχαριστώ που με αγαπάτε.
Ο Τόνι Γουόλς είπε στο αξέχαστο ποίημά του «αυτό είναι το μέρος». Λυπάμαι, Τόνι: αυτό είναι το μέρος μου.
Pep Guardiola 🐐— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
Νόελ... είχα δίκιο.
Ήταν τόσο γαμημένα διασκεδαστικό.
Σας αγαπώ όλους.»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα