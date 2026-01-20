Πώς η κατάχρηση αντιβιοτικών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις αγχώδεις διαταραχές
Νεότερη μελέτη δείχνει ότι η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να αλλάξει το μικροβίωμα του εντέρου και να συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα άγχους

Πώς η κατάχρηση αντιβιοτικών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις αγχώδεις διαταραχές
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να βλάψει το εντερικό μικροβίωμα και, κατ’ επέκταση, να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Molecular Psychiatry. Ερευνητές από το First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University διερεύνησαν αν τα συγκεκριμένα φάρμακα μεταβάλλουν τα βακτήρια του εντέρου και αν αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να συνδέεται με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, με έμφαση στην αύξηση του άγχους.

Υπενθυμίζεται ότι τα βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί στο πεπτικό σύστημα επικοινωνούν με τον εγκέφαλο μέσω του «άξονα εντέρου-εγκεφάλου».

«Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική και ενδέχεται να αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την ψυχική υγεία. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιδράσεις τους, παρατηρήσαμε τα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών σε ποντίκια και ασθενείς που τα έλαβαν και ερευνήσαμε τους πιθανούς μηχανισμούς», ανέφερε η ομάδα.


Τι έδειξε η μελέτη

Σε πρώτη φάση, οι ερευνητές χορήγησαν αντιβιοτικά σε ποντίκια, παρατήρησαν τη συμπεριφορά τους και ανέλυσαν το μικροβίωμα σε δείγματα κοπράνων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με εκείνα ζώων που δεν έλαβαν φαρμακευτική αγωγή. Όπως έγραψαν οι Ke Xu, Yi Ren και οι συνεργάτες τους, διαπίστωσαν συμπεριφορές που μοιάζουν με άγχος, μαζί με:

διαφοροποιημένο μικροβίωμα του εντέρου (κυρίως Firmicutes και Bacteroidota)

μειωμένα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας (SCFA)

διαταραγμένο μεταβολισμό λιπιδίων εντέρου-εγκεφάλου

μειωμένα επίπεδα ακετυλοχολίνης, που συσχετίστηκαν σημαντικά με τα συμπτώματα άγχους

Σε δεύτερη φάση, συνέλεξαν δείγματα κοπράνων και αίματος από 3 ομάδες ανθρώπων, καταγράφοντας παράλληλα τα επίπεδα άγχους που δήλωναν. Η πρώτη είχε πρόσφατα λάβει αντιβιοτικά (55 άτομα), η δεύτερη δεν είχε λάβει (60 άτομα) και η τρίτη ήταν υγιών μαρτύρων (60 άτομα). Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το γκρουπ που είχε λάβει αντιβιοτικά εμφάνισε παρόμοιο μοτίβο ευρημάτων με εκείνο των ποντικών: αυξημένα επίπεδα άγχους, διαφοροποιημένο μικροβίωμα (κυρίως Firmicutes), μειωμένα SCFA, διαταραγμένο μεταβολισμό λιπιδίων και χαμηλότερα επίπεδα ακετυλοχολίνης.

Συνολικά, η χρήση αντιβιοτικών συνδέθηκε με:

συμπεριφορές που μοιάζουν με άγχος στα ποντίκια

υψηλότερα επίπεδα άγχους στους ανθρώπους

μειωμένες ποσότητες ορισμένων ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου, ιδίως εκείνων της ομάδας Bacteroides

χαμηλότερα επίπεδα ακετυλοχολίνης τόσο στο έντερο όσο και στον εγκέφαλο

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν έναν τρόπο αντιστροφής ορισμένων από τις παραπάνω επιπτώσεις. «Η εξωγενής παρέμβαση με μεθαχολίνη (παράγωγο της ακετυλοχολίνης) ανακούφισε αποτελεσματικά τα συμπτώματα άγχους και κατέστειλε την ενεργοποίηση των μικρογλοιακών κυττάρων του ιππόκαμπου σε ποντίκια που έλαβαν αντιβιοτικά», σημείωσαν.

Συμπέρασμα

Η εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών μπορεί να αλλοιώσει το μικροβίωμα του εντέρου και ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχική υγεία.

Μελλοντικά, ένα πεδίο που θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω είναι η ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών που στοχεύουν στην επανεξισορρόπηση του μικροβιώματος μετά από σχετική φαρμακευτική αγωγή.

Πηγή: ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου

