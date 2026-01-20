Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Πώς η κατάχρηση αντιβιοτικών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις αγχώδεις διαταραχές
Νεότερη μελέτη δείχνει ότι η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να αλλάξει το μικροβίωμα του εντέρου και να συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα άγχους
Η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να βλάψει το εντερικό μικροβίωμα και, κατ’ επέκταση, να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία, σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Molecular Psychiatry. Ερευνητές από το First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University διερεύνησαν αν τα συγκεκριμένα φάρμακα μεταβάλλουν τα βακτήρια του εντέρου και αν αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να συνδέεται με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, με έμφαση στην αύξηση του άγχους.
Συνολικά, η χρήση αντιβιοτικών συνδέθηκε με:
συμπεριφορές που μοιάζουν με άγχος στα ποντίκια
υψηλότερα επίπεδα άγχους στους ανθρώπους
μειωμένες ποσότητες ορισμένων ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου, ιδίως εκείνων της ομάδας Bacteroides
Τι έδειξε η μελέτη
χαμηλότερα επίπεδα ακετυλοχολίνης τόσο στο έντερο όσο και στον εγκέφαλο
Μελλοντικά, ένα πεδίο που θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω είναι η ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών που στοχεύουν στην επανεξισορρόπηση του μικροβιώματος μετά από σχετική φαρμακευτική αγωγή.
ΣυμπέρασμαΗ εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών μπορεί να αλλοιώσει το μικροβίωμα του εντέρου και ενδέχεται να συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχική υγεία.
