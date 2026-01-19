Χοληδόχος Κύστη και Πολύποδες: Διάγνωση και θεραπεία

Ο ρόλος της είναι να αποθηκεύει τη χολή, μια ουσία που παράγεται από το ήπαρ και φυλάσσεται εκεί μέχρι να απελευθερωθεί στο δωδεκαδάκτυλο, όπου συμβάλλει στην πέψη των τροφών, ιδιαίτερα όσων περιέχουν λιπαρά.

«Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, η χοληδόχος κύστη, μπορεί να παρουσιάσει διάφορα προβλήματα όπως: πολύποδες, χολολιθίαση (πέτρες στη χολή), φλεγμονή, ή άλλες παθήσεις.



Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλή φαρμακευτική αγωγή ή αρκεί και μόνο μια απλή παρακολούθηση, καθώς δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, γνωστή και ως χολοκυστεκτομή» εξηγεί οΟι πολύποδες χοληδόχου κύστης είναι βλεννογονικές προσεκβολές οι οποίες προβάλλουν μέσα στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστης και δομικά σχηματίζονται είτε από υπερπλασία, δηλαδή αύξηση του μεγέθους των κυττάρων του ίδιου του οργάνου, είτε από εναπόθεση χοληστερόλης στα τοιχώματα της χοληδόχου κύστης. Οι πολύποδες είναι συνήθως καλοήθεις και συχνά ανακαλύπτονται κατά τύχη κατά τη διάρκεια ενός απλού υπερηχογραφήματος στην κοιλιά.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πολύποδες χοληδόχου κύστης μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, όπως απόφραξη του αυλού της χοληδόχου κύστης, πόνο στην περιοχή της χολής και, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο.Η συχνότητα εμφάνισης πολυπόδων στη χοληδόχο κύστη στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 1% και 7%.Τα συχνότερα είδη πολυπόδων χολής είναι:-Χοληστερινικοί πολύποδες (60% του συνόλου)-Αδενομυώματα (25%)-Φλεγμονώδεις πολύποδες (10%)-Αδενώματα (5%)Ορισμένοι παράγοντες που θεωρούνται υπεύθυνοι για την πάθηση είναι:-Η ηλικία