Blue Monday 2026: Σήμερα η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου

Τι είναι και πώς πέρασε στην ποπ κουλτούρα ως η πιο καταθλιπτική ημέρα - 5 tips για να ξεπεράσετε τη θλίψη





Λίγα πράγματα είναι γνωστά σε επιστημονικό επίπεδο για την «πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου».



Όλα ξεκίνησαν το 2005 όταν η βρετανική εταιρεία, Sky Travel, άρχισε να ονομάζει την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους «Blue Monday», με την αιτιολογία, ότι είναι η ημέρα, κατά την οποία, «τα επίπεδα ευτυχίας πέφτουν στα χαμηλότερα επίπεδα της χρονιάς».



Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στο Forbes η εταιρεία μίλησε με έναν ψυχολόγο από τη Βρετανία, τον Cliff Arnall, για να αναπτύξουν μια «φόρμουλα κατάθλιψης», η οποία κατέληξε (όχι με επιβεβαιωμένο επιστημονικά τρόπο), πως η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου είναι «η χειρότερη ημέρα από άποψη ευτυχίας». Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, η εξίσωση που ανέπτυξαν εταιρεία και ψυχολόγος δεν επιβεβαιώνεται επιστημονικά και δεν έχει εξηγηθεί λεπτομερώς πώς κατέληξαν σε αυτή.







Και κακά τα ψέματα, αν καταφέρετε να πείσετε τους πάντες ότι η τρίτη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου θα είναι η πιο καταθλιπτική του έτους, ίσως προγραμματίσουν μια απόδραση για διακοπές εκείνη την περίοδο. Αν θα θέλατε να ρωτήσετε τη Sky Travel περισσότερα για την προέλευση αυτού του ισχυρισμού της Blue Monday, δεν είστε τυχεροί, καθώς η επιχείρηση έκλεισε το 2010.



Η ψυχολόγος από την Πολωνία Dr. Magdalena Nowicka, η οποία εργάζεται στη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου SWPS της Βαρσοβίας, δήλωσε: «Ο όρος Blue Monday δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί επιστημονικός, επειδή η διαδικασία ορισμού του δεν έλαβε υπόψη της σχεδόν κανένα στοιχείο αξιόπιστης επιστημονικής μεθοδολογίας. Δεν έχουν υπάρξει αξιόπιστες μελέτες που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτού του φαινομένου. Ο δημιουργός του όρου -ο Αμερικανός ψυχολόγος Cliff Arnall- χαρακτήρισε ακόμη και τη δική του εργασία ως ψευδοεπιστήμη που επινοήθηκε για διαφημιστικούς σκοπούς και προσπάθησε να διαλύσει τον μύθο που ο ίδιος δημιούργησε».



Οι κίνδυνοι που ενέχει η έννοια της Blue Monday Σε γενικές γραμμές, το να περιμένετε μια συγκεκριμένη ημέρα να είναι ιδιαίτερα καλή ή ιδιαίτερα κακή χωρίς σαφή λόγο μπορεί να μην είναι και το καλύτερο που θα κάνετε. Θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα προσδοκιών. «Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη της υποβολής», σημειώνει ο Bruce Y. Lee, δημοσιογράφος, αρθογράφος υγείας στο Forbes, ερευνητής και καθηγητής.



Η απαισιοδοξία για μια μέρα θα μπορούσε να είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, κάνοντάς σας να αισθάνεστε πεσμένοι και καταθλιπτικοί. Το να περιμένετε ότι μια μέρα θα είναι κακή και να αποτραβηχτείτε από τον κόσμο θα μπορούσε να σας εμποδίσει να παρατηρήσετε τις καλές ευκαιρίες που θα εμφανιστούν μπροστά σας.



Θα μπορούσε επίσης να φέρει μια ψεύτικη αίσθηση βεβαιότητας στη ζωή, ενώ η ζωή είναι στην πραγματικότητα αρκετά αβέβαιη – και όσον αφορά στα αρνητικά και όσον αφορά στα θετικά. Τελικά, αν δεν έχετε μηχανή του χρόνου ή πρόσβαση στο Κβαντικό Βασίλειο όπως ο Ant-Man, κανείς δεν μπορεί να πει αν μια συγκεκριμένη μέρα θα καταλήξει να είναι καλή ή κακή.



«Θα μπορούσε να δημιουργήσει μια δυναμική του τύπου “θα πρέπει να αισθάνεστε αμέσως καλύτερα την επόμενη μέρα”, η οποία και πάλι δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Για παράδειγμα, αν η 20η Ιανουαρίου υποτίθεται ότι είναι η πιο πεσμένη μέρα, τι γίνεται αν αισθάνεστε ακόμα χειρότερα στις 21 Ιανουαρίου, στις 22 Ιανουαρίου ή και αργότερα;», σημειώνει ο αρθρογράφος.



Λάβετε υπόψη σας ότι η συναισθηματική και η ψυχική υγεία δεν είναι σαν ένα ρούχο που ταιριάζει σε όλα τα νούμερα, αντίθετα είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Την ίδια στιγμή οι αξιολογήσεις, η γνωματεύσεις, οι θεραπείες και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες, και όχι μαζικά.



5 tips για την καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων Ακόμα και αν η Blue Monday είναι μύθος, τα παρακάτω tips για τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων και της μελαγχολικής διάθεσης μπορούν πράγματι να βοηθήσουν:



-Μιλήστε: Επικοινωνήστε με φίλους, συγγενείς ή έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας για να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας και να ζητήσετε υποστήριξη.



-Εκτιμήστε την αυτοφροντίδα: Ασχοληθείτε με δραστηριότητες που προάγουν την ευημερία όπως η άσκηση, ο διαλογισμός ή τα χόμπι που σας ευχαριστούν.



-Θέστε ρεαλιστικούς στόχους: Χαράξτε μια ρεαλιστική στρατηγική και περιορίστε τα συναισθήματα υπερβολής.



-Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας: Αποδεχθείτε τη θλίψη αλλά προσπαθήστε να εντοπίσετε και να διώξετε τα αρνητικά μοτίβα σκέψης.



-Περιορίστε τους στρεσογόνους παράγοντες: Μειώστε την έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες όποτε είναι δυνατόν.