Αυτοτραυματισμοί νέων: Μία σκληρή πραγματικότητα που οι γονείς αγνοούν – Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ψυχική υγεία των νέων στην Ελλάδα, τα οποία αποτυπώνουν με αριθμούς μία σκληρή πραγματικότητα που απαιτεί άμεση προσοχή και δράση. Η χώρα φαίνεται να βιώνει μία «πανδημία ψυχικής υγείας» στους νέους – όπως λένε οι ειδικοί – με το άγχος, τη θλίψη και τον αυτοτραυματισμό να παύουν να είναι η εξαίρεση και να τείνουν να γίνουν ο κανόνας.



Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της UNICEF σε νέους 17 έως 24 ετών, που πραγματοποιήθηκε από τη MARC A.E. στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Ψυχική Υγεία του Υπουργείου Υγείας, η ψυχολογική πίεση εμφανίζεται διάχυτη και πολυεπίπεδη.

ygeiamou.gr Διαβάστε περισσότερα στο