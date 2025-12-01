Το 50% δεν θα έδινε σπίτι ή δουλειά σε άτομο με HIV – Ο ιός δεν ανιχνεύεται αλλά το στίγμα επιμένει

Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο της επιστήμης, η κοινωνία παραμένει πίσω - Το στίγμα, η άγνοια και οι προκαταλήψεις εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους ανθρώπους που ζουν με HIV περισσότερο από την ίδια τη νόσο