Στον Όμιλο HotelBrain με δεκαετή μίσθωση το Lambi Resort στην Κω

, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα σε αριθμό καταλυμάτων, ανακοινώνει την 10ετή μίσθωση τουστην Κω, συνεχίζοντας τη δυναμική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.Με την προσθήκη του Lambi Resort,, ισχυροποιώντας την δυναμική της σε έναν από τους πλέον ώριμους και διεθνώς αναγνωρισμένους προορισμούς της Μεσογείου, που προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές.Το Lambi Resort, δυναμικότητας 160 δωματίων, αποτελεί ένα σύγχρονο παραθαλάσσιο θέρετρο 4 αστέρων, δίπλα στην αμμώδη παραλία της Λάμπης, μόλις 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Κω. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν ευρύχωρα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη. Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία φιλοξενίας κατέχει η γαστρονομία, με το εστιατόριο του resort να αναδεικνύει γεύσεις εμπνευσμένες από τη μεσογειακή κουζίνα και την ελληνική παράδοση. Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται μεγάλη εξωτερική πισίνα, παιδική πισίνα, pool bar και lobby bar, ενώ παράλληλα, η προνομιακή του θέση δίπλα στη θάλασσα, σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση στην πόλη της Κω, το καθιστούν ιδανική επιλογή.Ο Πάνος Παλαιολόγος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HotelBrain, δήλωσε σχετικά: «Η ένταξη του Lambi Resort στο χαρτοφυλάκιο μας σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου».