Η Σκόπελος ανάμεσα στους «παραδεισένιους προορισμούς» για τους Σουηδούς ταξιδιώτες το 2026

Διεθνή αναγνώριση κερδίζει η Σκόπελος, καθώς το σουηδικό «Bucket List Magazine» την παρουσιάζει ως έναν από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Ελλάδας, ξεχωρίζοντας τις παραλίες, τα πευκοδάση, τα μονοπάτια και τη γνήσια φυσιογνωμία του νησιού