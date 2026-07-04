Πόρτο Χέλι: Η ανάδυση ενός παγκόσμιου προορισμού «ήσυχης» πολυτέλειας με επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ

Η βιωσιμότητα ως δομικό στοιχείο του σχεδιασμού

Εγχώρια τεχνογνωσία για έργα παγκόσμιας κλάσης

Η δύναμη της «ήσυχης» πολυτέλειας

Μια αυθεντική κοινωνία χωρίς στεγανά και σωματοφύλακες

Το «Χωριό» που έλειπε και το πλεονέκτημα της στεριάς

Ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με διαχρονική αξία

Η νέα γενιά τουριστικών αναπτύξεων δεν περιορίζεται πλέον στη δημιουργία εγκαταστάσεων υψηλής αισθητικής. Αξιολογείται από τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει τη βιωσιμότητα ήδη από το αρχικό στάδιο, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και εφαρμόζοντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής απόδοσης, διευκρινίζει ο κ.Σωπιάδης και επισημαίνει, ότι στο πλαίσιο αυτό, η επιδίωξη πιστοποιήσεων όπως το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού και όχι απλώς έναν τίτλο διάκρισης. Το πρότυπο αυτό αξιολογεί ολιστικά την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την επιλογή βιώσιμων υλικών, την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και τη συνολική περιβαλλοντική επίδοση των κτηρίων, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μακροχρόνιας αξίας ενός έργου.Παράλληλα, η υλοποίηση έργων αυτής της κλίμακας αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής τεχνικής και επιστημονικής κοινότητας. Ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία, μηχανικοί, τεχνικοί σύμβουλοι και εξειδικευμένοι κατασκευαστές συνεργάζονται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κ.Σωπιάδης.Εφαρμόζοντας προηγμένες μεθοδολογίες σχεδιασμού, σύγχρονες πρακτικές project management και αυστηρά πρότυπα ποιότητας, η συνεργασία αυτή δημιουργεί σημαντική τεχνογνωσία και ενισχύει την εξωστρέφεια του τεχνικού κλάδου. Αποδεικνύεται έτσι στην πράξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες διεθνείς απαιτήσεις.Το αληθινό νόημα αυτής της εξέλιξης συμπυκνώνεται στα λόγια του επενδυτή και εκπροσώπου του Golden Land Goutos, Άρη Γούτου, ο οποίος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην περιοχή. Δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που πρέπει να επικρατήσει, σημειώνει: «Η πραγματική πολυτέλεια είναι ήσυχη (quiet luxury) και όχι κραυγαλέα (loud). Αυτό ακριβώς πρέπει να αναδεικνύει η προσπάθειά μας. Η εξέλιξη της περιοχής μας δεν πρέπει να στοχεύει σε κάτι ξένο, αλλά σε αυτό το παρθένο, ποιοτικό, μεσογειακό και αυθεντικό στοιχείο που ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει το DNA της, με απλή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών».Σύμφωνα με τον κ. Γούτο, η ηρεμία του μυαλού και της ψυχής είναι αυτό που γοητεύει τους όποιους επιφανείς και μη ανθρώπους τις τελευταίες πολλές δεκαετίες και έχουν κάνει την περιοχή αυτή που είναι. Αυτό ακριβώς το στοιχείο επιζητούν και οι κορυφαίοι παγκοσμίως operators που έρχονται τα επόμενα χρόνια για να συστήσουν στο sophisticated διεθνές κοινό μια άλλη προσέγγιση: πολύ λιγότερα αλλά πολύ καλύτερα δωμάτια και εξαιρετικά αναβαθμισμένες επιλογές.Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Ερμιονίδας είναι η αμεσότητα και η αλληλεπίδραση των ξένων επισκεπτών και των ιδιοκτητών βιλών με την τοπική κοινωνία. «Βγαίνοντας μια βόλτα ένα βράδυ», αναφέρει ο κ. Γούτος, «μπορεί κανείς να δει ακόμη και μέλη βασιλικών οικογενειών ή άλλες διεθνώς γνωστές προσωπικότητες να συνυπάρχουν με τους κατοίκους χωρίς επιδείξεις, σωματοφύλακες ή παπαράτσι. Διαμορφώνεται έτσι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν συναντάς εύκολα αλλού». Αυτή η αυθεντικότητα μεταφέρεται και στο τραπέζι. Το φαγητό της περιοχής βασίζεται στην απλότητα και στα εξαιρετικά φρέσκα, πασίγνωστα τοπικά προϊόντα, όπως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το ρόδι Ερμιόνης και φυσικά τα μοναδικά φρέσκα ψάρια. Πάνω σε αυτή την πολύτιμη πρώτη ύλη αναμένεται να βασίσουν τα μενού τους και τα εστιατόρια των νέων ξενοδοχείων, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου.Η οικιστική ανάπτυξη, μέσα από τις νέες πολυτελείς βίλες και τα αναμενόμενα branded residences, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει ένα νέο κοινό με οικογενειακό προφίλ. Άνθρωποι που, όπως και οι προηγούμενοι διαχρονικά, θα αισθανθούν τον τόπο ως δικό τους μέρος και θα τον αγαπήσουν «σαν το Χωριό που πιθανόν δεν είχαν και μόλις βρήκαν», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Γούτος.Ταυτόχρονα, η περιοχή επωφελείται από ένα διπλό στρατηγικό πλεονέκτημα. Από τη μία, η εγγύτητά της στα δύο υπέροχα νησιά, την Ύδρα και τις Σπέτσες, της προσφέρει έναν κοσμοπολίτικο αέρα και ένα ελκυστικό island lifestyle.Από την άλλη, προσφέρει το τεράστιο αβαντάζ της αυτονομίας που εξασφαλίζει η οδική πρόσβαση σε περίπου δύο ώρες από την Αθήνα, απελευθερώνοντας τον επισκέπτη από τις δεσμεύσεις των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.Αυτή η ολική επανατοποθέτηση του προορισμού δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ευρύτερη περιοχή. Το Πόρτο Χέλι, η Ερμιόνη και συνολικά η ευρύτερη περιοχή καλούνται πλέον να εξελιχθούν σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύοντας όχι μόνο στις τουριστικές υποδομές αλλά και στις δημόσιες υποδομές, στη χωρική οργάνωση, στην περιβαλλοντική προστασία, στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.Οι προορισμοί του μέλλοντος δεν θα αξιολογούνται αποκλειστικά από την ποιότητα των ξενοδοχείων τους, αλλά από την ποιότητα του συνολικού οικοσυστήματος που δημιουργούν. Η Ερμιονίδα διαθέτει σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να αποτελέσει ένα διεθνές παράδειγμα για το πώς η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η τεχνική αριστεία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η στρατηγική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να συνθέσουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με διαχρονική αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.