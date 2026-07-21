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Στον Όμιλο HotelBrain το Carpe Diem στη Σαντορίνη
Στον Όμιλο HotelBrain το Carpe Diem στη Σαντορίνη
Ένα πολυτελές adults-only boutique ξενοδοχείο χτισμένο στον Πύργο Θήρας, σε μία από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες του νησιού σε μοναδική θέση που προσφέρει πανοραμική θέα στη Σαντορίνη
Η HotelBrain, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα σε αριθμό καταλυμάτων, συνεχίζει να ενισχύει στρατηγικά την παρουσία της στους κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, ανακοινώνοντας την συμφωνία 10ετούς μίσθωσης του Carpe Diem Santorini, ενός από τα πλέον εμβληματικά boutique ξενοδοχεία του νησιού.
Στον Όμιλο HotelBrain περνάει η εκμετάλλευση του ξενοδοχείου από τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενδυναμώνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του στη Σαντορίνη και συνολικά στις Κυκλάδες και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του να επενδύει σε ξενοδοχειακά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που απευθύνονται στη διεθνή αγορά πολυτελούς φιλοξενίας.
Ένα από τα πλέον ξεχωριστά concept καταλύματα της Σαντορίνης
Το Carpe Diem Santorini είναι ένα πολυτελές adults-only boutique ξενοδοχείο χτισμένο στον Πύργο Θήρας, σε μία από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες του νησιού. Η μοναδική του θέση προσφέρει ανεμπόδιστη πανοραμική θέα 270 μοιρών στη Σαντορίνη, χαρίζοντας στους επισκέπτες μια εμπειρία ιδιωτικότητας και ηρεμίας -στοιχεία ιδιαίτερα σπάνια για τον προορισμό.
Κάθε σουίτα διαθέτει ιδιωτική πισίνα ή εξωτερικό υδρομασάζ, ενώ η φιλοσοφία του ξενοδοχείου βασίζεται στην προσωποποιημένη φιλοξενία και τη διακριτική πολυτέλεια και απευθύνεται σε επισκέπτες που αναζητούν υψηλού επιπέδου εμπειρίες διαμονής.
Πολυτέλεια με επίκεντρο τη βιωσιμότητα
Σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του Carpe Diem αποτελεί η προσήλωσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ξενοδοχείο λειτουργεί με 100% πιστοποιημένη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης λειτουργίας, υιοθετώντας πρακτικές που το έχουν αναδείξει σε σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία με περιβαλλοντικό προσανατολισμό στη Σαντορίνη.
Ένας προορισμός για φιλοξενία υψηλών απαιτήσεων
Το ξενοδοχείο διαθέτει το εστιατόριο Exaltis, το spa Althea, καθώς και τον ιδιαίτερο χώρο εκδηλώσεων The Dunes, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πλέον ξεχωριστούς προορισμούς για γάμους και ιδιωτικές εκδηλώσεις στη Σαντορίνη. Η ένταξη του Carpe Diem Santorini στο χαρτοφυλάκιο της HotelBrain σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει σε ξενοδοχεία με ξεχωριστή ταυτότητα και διεθνή απήχηση, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στους πλέον εμβληματικούς ελληνικούς προορισμούς.
Στον Όμιλο HotelBrain περνάει η εκμετάλλευση του ξενοδοχείου από τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενδυναμώνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του στη Σαντορίνη και συνολικά στις Κυκλάδες και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του να επενδύει σε ξενοδοχειακά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που απευθύνονται στη διεθνή αγορά πολυτελούς φιλοξενίας.
Ένα από τα πλέον ξεχωριστά concept καταλύματα της Σαντορίνης
Το Carpe Diem Santorini είναι ένα πολυτελές adults-only boutique ξενοδοχείο χτισμένο στον Πύργο Θήρας, σε μία από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες του νησιού. Η μοναδική του θέση προσφέρει ανεμπόδιστη πανοραμική θέα 270 μοιρών στη Σαντορίνη, χαρίζοντας στους επισκέπτες μια εμπειρία ιδιωτικότητας και ηρεμίας -στοιχεία ιδιαίτερα σπάνια για τον προορισμό.
Κάθε σουίτα διαθέτει ιδιωτική πισίνα ή εξωτερικό υδρομασάζ, ενώ η φιλοσοφία του ξενοδοχείου βασίζεται στην προσωποποιημένη φιλοξενία και τη διακριτική πολυτέλεια και απευθύνεται σε επισκέπτες που αναζητούν υψηλού επιπέδου εμπειρίες διαμονής.
Πολυτέλεια με επίκεντρο τη βιωσιμότητα
Σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του Carpe Diem αποτελεί η προσήλωσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ξενοδοχείο λειτουργεί με 100% πιστοποιημένη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης λειτουργίας, υιοθετώντας πρακτικές που το έχουν αναδείξει σε σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία με περιβαλλοντικό προσανατολισμό στη Σαντορίνη.
Ένας προορισμός για φιλοξενία υψηλών απαιτήσεων
Το ξενοδοχείο διαθέτει το εστιατόριο Exaltis, το spa Althea, καθώς και τον ιδιαίτερο χώρο εκδηλώσεων The Dunes, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πλέον ξεχωριστούς προορισμούς για γάμους και ιδιωτικές εκδηλώσεις στη Σαντορίνη. Η ένταξη του Carpe Diem Santorini στο χαρτοφυλάκιο της HotelBrain σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει σε ξενοδοχεία με ξεχωριστή ταυτότητα και διεθνή απήχηση, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στους πλέον εμβληματικούς ελληνικούς προορισμούς.
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