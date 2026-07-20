Ιταλικό περιοδικό iO Donna: H Αστυπάλαια στην κορυφή της Ευρώπης για αληθινές αποδράσεις μακριά από τον υπερτουρισμό

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.