Τεύχος-ύμνος στην Ιθάκη και την Οδύσσεια από το γαλλικό περιοδικό Le Figaro

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Στηνκαι την ομηρική Οδύσσεια είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη ειδική αποκλειστική έκδοση (hors-serie), που μόλις κυκλοφόρησε από το δημοφιλές γαλλικό περιοδικό, με αφορμή την επικείμενη παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν(The Odyssey)Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 162 σελίδων αφιέρωμα με κεντρικό τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα» είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδίου (press trip) στο νησί, που διοργάνωσε από τις 29 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2026 η Υπηρεσίασε συνεργασία με τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού Figaro Histoire,Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ο κ. Dejaeghere και η φωτογράφος Sophie Degubernatis επισκέφθηκαν τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ιθάκης (Αετό, Σταυρό, Σχολή Ομήρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, τείχη των Αλαλκομενών, Μαρμαροσπηλιά - Σπήλαιο των Νυμφών κ.ά.), περιηγήθηκαν σε μονοπάτια που συνδέονται με την ιστορία του Οδυσσέα και συνομίλησαν με αρχαιολόγους, ιστορικούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.Εκτός από την προβολή του νησιού ως ιδανικού προορισμού όλον τον χρόνο για τους λάτρεις του πολιτιστικού και του ιστορικού τουρισμού, το αφιέρωμα περιλαμβάνει, επιπλέον, ειδικές ενότητες για τις απεικονίσεις του ομηρικού έπους στη ζωγραφική και τη νεότερη λογοτεχνία, αλλά και για τις παλιότερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που είναι εμπνευσμένες από αυτό.Ακόμα, καταγράφει το ισχυρό αποτύπωμα του μυθικού ήρωα στην τοπική παράδοση και παρουσιάζει τη σύγχρονη πλευρά του νησιού και τις πολυδιάστατες εμπειρίες που προσφέρει στους ταξιδιώτες, αναδεικνύοντάς το παράλληλα ως εξαιρετική επιλογή γιαβιωσιμότητας και ήπιων δραστηριοτήτων, έναν «επίγειο παράδεισο» για τις διακοπές των Γάλλων μακριά από τον μαζικό τουρισμό.Την έκδοση συνοδεύει εντυπωσιακή εικονογράφηση και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα σημεία ενδιαφέροντος στην Ιθάκη και ιδιαίτερα από τους αρχαιολογικούς και μνημειακούς χώρους της, μετά από συνεργασία της προϊσταμένης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας,, και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για παροχή ατελώς ειδικών αδειών φωτογράφισης.Το περιοδικό Le Figaro Hors-Serie είναι διμηνιαίο και σε κάθε τεύχος του περιλαμβάνει μεγάλο αφιέρωμα για τον πολιτισμό και την τέχνη. Κυκλοφορεί σε 70.000 αντίτυπα (πρώτη έκδοση), ενώ το αναγνωστικό κοινό υπολογίζεται σε 210.000 άτομα, υψηλού μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου, για τα οποία το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα ενός προορισμού αποτελεί βασικό κίνητρο ταξιδιούΗ συλλεκτική έκδοση για την Ιθάκη θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Καναδά κ.ά.), διευρύνοντας έτσι σημαντικά την προβολή του νησιού στο ευρύτερο γαλλόφωνο κοινό.