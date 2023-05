Τι έχουν πάθει οι Ελληνες με τις Μαλδίβες; 15 ξενοδοχεία σε έναν προορισμό που ζει δόξες

----------------

Οι Μαλδίβες , η νησιωτική χώρα που συχνά χαρακτηρίζεται ως ο τελευταίος παράδεισος επί γης, είναι ένας αγαπημένος προορισμός διακοπών για τους Έλληνες ταξιδιώτες μια σχέση που δεν προέκυψε τυχαία ή ξαφνικά, αλλά εξελίσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Αρχικά ήταν ένας προορισμός κυρίως για ταξίδια του μέλιτος. Η έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης και η έκρηξη των περιοδικών έβαλαν τα θεμέλια, μέσα από τις ιλουστρασιόν σελίδες τους,Οι Μαλδίβες είναι το μικρότερο σε πληθυσμό ασιατικό κράτος και αποτελείται από 1150 νησιά – ατόλες από τα οποία τα 123 είναι ξενοδοχεία.. Στα 123 νησιά υπάρχει πλήρης ελευθερία και επιτρέπονται όλα, όπως το αλκοόλ και η topless ηλιοθεραπεία, όμως στην υπόλοιπη χώρα ισχύουν οι νόμοι και οι παραδόσεις όπως σε κάθε άλλο ισλαμικό κράτος, με τις ανάλογες απαγορεύσεις. Έτσι, όλες οι συνθήκες είναι κατάλληλες για όσους επιλέξουν να επισκεφτούν τις Μαλδίβες και να δοκιμάσουν για λίγο τη ζωή του Ροβινσώνα Κρούσου,, τριγυρνώντας όλη την ημέρα μα αδαμιαία περιβολή και πλατσουρίζοντας στα γαλαζοπράσινα νερά παρέα με baby sharks που έχουν ξεστρατίσει μακριά από τις μητέρες τους.Ο Αλέξανδρος Ρεπαπής Ταξιδιωτικός Σύμβουλος της Travelgate (travelgate.gr) και “γκουρού” των εξωτικών ταξιδιών και ένας από τους ανθρώπους που ευθύνεται εδώ και χρόνια για το κύμα των τουριστών σε τροπικά μέρη και νησιά, αφηγείται τί ακριβώς έχει συγκινήσει τους Ελληνες ταξιδευτές στην καρδιά του Ινδικού Ωκεανού.«Τα πρώτα χρόνια που άρχισαν οι Έλληνες να ταξιδεύουν προς τις Μαλδίβες, προτιμούσαν την περίοδο των γιορτών, όπως Χριστούγεννα και Πάσχα, όμως σήμερα πλέον η ροή είναι συνεχόμενη. Ο μέσος όρος των ταξιδιωτών προς τις Μαλδίβες είναι περίπου 5.000 άτομα ετησίως, αλλά κάθε έτος είναι διαφορετικό καθώς συχνά προκύπτουν αστάθμητοι παράγοντες που αλλάζουν τα δεδομένα και τα στατιστικά, όπως ήταν μέχρι πρόσφατα η πανδημία. Η εποχή που σημειώθηκαν ποσοστά ρεκόρ, ήταν λίγο πριν η παγκόσμια οικονομική ύφεση χτυπήσει την Ελλάδα, την περίοδο 2000 με 2008, που έχει σημειωθεί ακόμα και ο αριθμός ρεκόρ, 10.000 άτομα το χρόνο». |Φέτος, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο μέχρι το τέλος Απριλίου του 2023, επισκέφθηκαν τις Μαλδίβες 1471 Ελληνες, ενώ οι κρατήσεις τρέχουν με άνοδο που ενδεχομένως η επίδοση να πλησιάσει παλαιότερες καλές εποχές.«Οι Μαλδίβες είναι ένας προορισμός για κάθε ηλικία. Παρέες, ζευγάρια, οικογένειες με μικρά παιδιά – ακόμα και λίγων μηνών – μπορούν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι των ονείρων τους, καθώς οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές και τα resorts έχουν φροντίσει να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Ειδικά όσον αφορά στα παιδιά, διαθέτουν ειδικές υπηρεσίες, όπως kids club, παιδικές χαρές, baby sitting κ.α. Οι υποδομές των ξενοδοχείων αλλά και ο περιβάλλοντας χώρος, προσφέρουν απόλυτη ελευθερία και ασφάλεια για τις μικρές ηλικίες, προσφέροντας στους γονείς την ηρεμία που χρειάζονται και να απολαύσουν τις διακοπές τους.«Η ευκαιρία να ζήσει κανείς σαν τον Ροβινσώνα Κρούσο, σε συνθήκες απόλυτης ελευθερίας σε ένα εξωτικό σκηνικό, είναι το δέλεαρ για κάθε ταξιδιώτη που επιλέγει τις Μαλδίβες. Η φράση “No shoes, no news” αποτυπώνει με ακρίβεια τη διάθεση όσων χαλαρώνουν στις χρυσαφένιες αμμουδιές ή ξαπλώνουν κάτω από ψηλούς φοίνικες και πίνουν το κοκτέιλ τους στο ηλιοβασίλεμα. Σε αυτή τη φιλοσοφία, πολλά από τα θέρετρα έχουν υιοθετήσει τον όρο Friday (Παρασκευάς) για το προσωπικό τους δίνοντας στο όνειρο άλλη μια πινελιά εξωτισμού».«Αυτό που πρέπει να δοκιμάσουν όλοι όσοι επισκέπτονται τις Μαλδίβες είναι οι θαλάσσιες δραστηριότητες και γενικά, ότι έχει σχέση με τα γαλαζοπράσινα νερά. Ο βυθός των Μαλδίβων είναι μοναδικός στο είδος του, γεμάτος από κοραλλιογενείς υφάλους με υπέρλαμπρα χρώματα που πάλλονται από ζωή. Δοκιμάστε καταδύσεις, snorkeling ή απλά κάντε μακροβούτι για να θαυμάσετε ένα παράλληλο αλλά υπέροχο, κάτω από το νερό».«Μετά από μια μακρά περίοδο απαγορεύσεων λόγω πανδημίας, τα resorts και οι αεροπορικές εταιρίες έχουν ανταγωνιστικές τιμές προκειμένου να αναθερμανθεί η τουριστική κίνηση και να ανακάμψουν. Για να επισκεφτεί ένα ζευγάρι τις Μαλδίβες για 10 ημέρες, με διαμονή σε ένα πολυτελές θέρετρο, θα διαθέσει περίπου 3.000 ευρώ και σε αυτήν την τιμή περιλαμβάνονται τα πάντα, αεροπορικά εισιτήρια, φαγητό, μετακινήσεις κ.λπ. Ωστόσο, υπάρχουν και πιο οικονομικές προτάσεις, με αξιόλογα ξενοδοχεία. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η αγορά, οι Έλληνες διαπιστώνουν συχνά ότι οι διακοπές στο εξωτερικό είναι πιο συμφέρουσα επιλογή από ότι λίγες ημέρες σε ένα ελληνικό νησί. Έτσι, προτιμούν πολύ τις Μαλδίβες και διατίθενται να βάλουν λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ζήσουν ολοκληρωμένη την εμπειρία, χωρίς να στερηθούν τίποτα».«Οι Μαλδίβες έχουν φροντίσει να διευκολύνουν όσο το δυνατόν τους ταξιδιώτες απλοποιώντας τις απαραίτητες διαδικασίες. Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ενώ για να ταξιδέψει κάποιος σε άλλους προορισμούς χρειάζεται να έχει διαβατήριο με 6μηνη ισχύ, οι Μαλδίβες δέχονται και διαβατήρια που λήγουν σε ένα μήνα. Επιπλέον, το μόνο που χρειάζεται να κάνει όποιος επισκεφτεί τη χώρα είναι να συμπληρώσει online ένα έντυπο με τα στοιχεία του».«Η καλύτερη εποχή για να επισκεφτούμε τις Μαλδίβες είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο και ο χρόνος που χρειάζεται να ταξιδέψουμε κυμαίνεται από 12 έως 14 ώρες. Κατά τη διαμονή τους στα resort, οι ταξιδιώτες μπορούν να μετακινηθούν με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι με υδροπλάνο, το οποίο όμως δεν πετάει τη νύχτα για λόγους ασφαλείας και έχει αυξημένο κόστος. Ο δεύτερος τρόπος είναι με αεροπλάνα μικρού μεγέθους για την την εξυπηρέτηση των εσωτερικών πτήσεων με χαμηλότερο κόστος. Για αυτόν το σκοπό έχουν κατασκευαστεί 6 μικρότερα αεροδρόμια τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλες τις ατόλες. Τέλος, μετακινήσεις γίνονται και με speed boat των 15 με 20 μέτρων».: Διαθέτει 120 βίλες επάνω στο νερό, με design εμπνευσμένο από το παραδοσιακό ύφος και δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα. Πρωταγωνιστεί το Coralarium, η καλλιτεχνική εγκατάσταση του καλλιτέχνη Jason deCaires Taylor, ο οποίος φημίζεται για τα υποβρύχια έργα τέχνης που δημιουργεί. (www.fairmont.com): Βίλες που μοιάζουν να αιωρούνται επάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά που απλώνονται μέχρι εκεί φτάνει το μάτι. Κορυφαίο ξενοδοχείο για χρόνια στις διεθνείς λίστες όπου οι ταξιδιώτες ψηφίζουν αγαπημένους προορισμούς. (https://gili-lankanfushi.com): To resort διαθέτει 115 βίλες πάνω από το νερό ή στην παραλία, κάθε μία με τη δική της πισίνα. Προσφέρει υπηρεσίες, όπως spa, χαμάμ, αρωματικό ατμόλουτρο, γιόγκα και εννέα ιδιωτικές αίθουσες περιποίησης. (www.standardhotels.com/maldives): Το Anantara Kihavah Maldives βρίσκεται σε ένα καταφύγιο όπου διατηρείται ανέπαφη η βλάστηση. Διαθέτει 80 κατοικίες και βίλες πάνω στο νερό, ενώ χαρακτηριστική είναι η εμπειρία του δείπνου σε υποθαλάσσιο εστιατόριο. (www.anantara.com): To resort διαθέτει 125 ιδιωτικές βίλες, οι 79 με δική τους πισίνα, τέσσερα εστιατόρια και ειδικούς χώρους για να απασχολούνται και να διασκεδάζουν τα παιδιά. Ιδιαίτερη πινελιά, είναι η διαμονή στην Beach Bubble Tent, ένα γυάλινο σπίτι όπου μπορεί κανείς να κοιμηθεί κυριολεκτικά κάτω από τον έναστρο ουρανό. (www.finolhu.com): Το θέρετρο προσφέρει 44 παραθαλάσσιες βίλες μέσα σε πυκνή βλάστηση και 19 βίλες επάνω στο νερό, σχεδιασμένες για να αποπνέουν άνεση και πολυτελή οικολογική αισθητικής. Ένας ιδιωτικός παράδεισος με λευκή άμμο και κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. (www.fushifaru.com): Ενα brand που ξέρει πολύ καλά τους εξωτικούς προορισμούς, αλλά και να δημιουργεί value for money εμπειρίες με έναν natural και sustainable τρόπο. (www.banyantree.com/maldives/vabbinfaru): Πολυτελείς και ευρύχωρες βίλες επάνω στο νερό σχεδιασμένες να προσφέρουν ιδιωτικότητα και αξέχαστη θέα. Διαθέτει 51 Water Villas, όλες με ιδιωτική πισίνα, νεροτσουλήθρες στη λιμνοθάλασσα και αναδιπλούμενη οροφή πάνω από το κύριο υπνοδωμάτιο. (https://soneva.com): Το resort είναι χτισμένο σε αρμονία με το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας υλικά όπως μπαμπού, πέτρες και φύλλα Langhi Langhi και βρίσκεται στην ατόλη Raa. Διαθέτει 120 βίλες, από τις οποίες οι 60 είναι παραθαλάσσιες και οι υπόλοιπες 60 είναι πλωτές. (www.emerald-maldives): Με εξήντα βίλες πάνω στο νερό, αλλά και πάνω στην άμμο με θέα στον ωκεανό το JW Mariott που ανεβάζει διαρκώς τις μετοχές του προσελκύοντας τουρίστες που αναζητούν ιδιωτικότητα και υπηρεσίες wellness. Είναι χαρακτηριστικό ότι το design των κατοικιών βασίζεται στον σχεδιασμό των τοπικών παραδοσιακών αλιευτικών, αλλά στην ανάποδη εκδοχή τους. (https://www.marriott.com/en-us/hotels/mlejs-jw-marriott-maldives-resort-and-spa/overview/): Το θέρετρο διαθέτει πολυτελείς βίλες επάνω στο νερό, ή βίλες χαμένες στην πυκνή βλάστηση της ατόλης. Μοναδικές υπηρεσίες, fine dining κουζίνα και επαφή με την εξωτική φύση των Μαλδίβων από ένα υψηλού κύρους resort. (https://www.fourseasons.com/maldiveslg/): Σε ένα μαγικό σκηνικό όπου δύο νησάκια ενώνονται μεταξύ τους με μια γέφυρα, οι βίλες του Niyama διατίθενται σε πολλές διαφορετικές εκδοχές για να καλύψουν ανάγκες ζευγαριών και οικογενειών, είτε με κατοικίες πάνω στη θάλασσα, είτε στην παραλία, μέσα στη βλάστηση. (https://www.niyama.com/): Το resort διαθέτει 264 βίλες και studios, 10 χώρους εστίασης και πολλές δραστηριότητες. Το Kandima είναι ένα θέρετρο το οποίο προσφέρει υψηλές υπηρεσίες σε χαμηλή τιμή, κάνοντας το όνειρο πιο προσιτό χωρίς εκπτώσεις στην απόλαυση. Βρίσκεται στην Ατόλη Dhaalu, σε απόσταση 30 λεπτών πτήσης από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μάλε και ακολουθείται από 20 λεπτά βόλτα με πλοίο στο νησί. (https://kandima.com): Το resort βρίσκεται στην ατόλη South Nilandhe σε απόσταση 40 λεπτών με υδροπλάνο από το αεροδρόμιο του Μάλε. Το Angsana Velavaru διαθέτει 5 πακέτα all-inclusive, σχεδιασμένα για κάθε ανάγκη και για κάθε budget. (www.angsana.com): Το θέρετρο βρίσκεται στη Βόρεια ατόλη του Μάλε, σε απόσταση 20 λεπτά με ταχύπλοο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Velana. Είναι σχεδιασμένο με βάση την παραδοσιακή τοπική αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με σύγχρονα στοιχεία. Διαθέτει παραθαλάσσιες και πλωτές βίλες, βραβευμένους χώρους εστίασης, χώρους αναψυχής και σπα. Ιδανικό για οικογένειες με εγκαταστάσεις φιλικές για τα παιδιά και τιμές για κάθε budget. (www.parkhotelgroup.com)Αλέξανδρος Ρεπαπής, travelgate.gr