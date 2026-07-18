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«Κάθε φορά που επιστρέφω, την ανακαλύπτω ξανά από την αρχή»: Η Μήλος της Cilia Katrali
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«Κάθε φορά που επιστρέφω, την ανακαλύπτω ξανά από την αρχή»: Η Μήλος της Cilia Katrali

Η Μήλος έχει μια μαγεία απόκοσμη.

«Κάθε φορά που επιστρέφω, την ανακαλύπτω ξανά από την αρχή»: Η Μήλος της Cilia Katrali
Ενώ πρόκειται για ένα νησί που αρκετά συχνά ξεχειλίζει από ζωή, υπάρχουν τοπία, χωριά και οικισμοί όπου μπορεί κανείς να βρει την απόλυτη γαλήνη και ηρεμία, ακόμη και στις πιο πολυσύχναστες μέρες του.

Ολόκληρο το νησί θυμίζει σεληνιακό τοπίο. Από το Σαρακίνικο ως τα Θειωρυχεία και από το Κλήμα έως το Κλέφτικο, ο τόπος μοιάζει, από άκρη σε άκρη, να συνδέεται άρρηκτα με τη σελήνη, να ανταλλάσσει μαζί της, με κάποιον ανεξήγητο τρόπο, ενέργεια και όνειρα. Σε αυτό το νησί, η αίσθηση του χρόνου χάνεται, λες και ζει λίγο πιο κοντά στα σύννεφα.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr.


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