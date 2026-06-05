Πόση ζέστη είναι υπερβολική για τις γάτες; Όσα πρέπει να γνωρίζουμε το καλοκαίρι

Αν και οι γάτες συχνά φαίνονται να απολαμβάνουν τον ήλιο, η υπερβολική ζέστη μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.