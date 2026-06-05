Πόση ζέστη είναι υπερβολική για τις γάτες; Όσα πρέπει να γνωρίζουμε το καλοκαίρι
TOPETMOU

Πόση ζέστη είναι υπερβολική για τις γάτες; Όσα πρέπει να γνωρίζουμε το καλοκαίρι

Αν και οι γάτες συχνά φαίνονται να απολαμβάνουν τον ήλιο, η υπερβολική ζέστη μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.

Πόση ζέστη είναι υπερβολική για τις γάτες; Όσα πρέπει να γνωρίζουμε το καλοκαίρι
Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί του οι υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν όχι μόνο εμάς αλλά και τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Αν και οι γάτες συχνά φαίνονται να απολαμβάνουν τον ήλιο, η υπερβολική ζέστη μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.

Ως υπεύθυνοι κηδεμόνες είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε η θερμοκρασία γίνεται επικίνδυνη για τη γάτα μας, ποια είναι τα σημάδια της υπερθέρμανσης και πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε να παραμείνει δροσερή και ασφαλής κατά τους θερμούς μήνες του χρόνου.

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