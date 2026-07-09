Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια, πιθανότατα προκλήθηκε μετά από πτώση κεραυνού
Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων στην Εύβοια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά ξέσπασε έπειτα από πτώση κεραυνού και καίει δασική περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ, οι εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, καθώς και ο σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων, Μπάμπης Τσώκος.
Οι πρώτες εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί.