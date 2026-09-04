Ρομπότ στη Ρωσία... τσαντίστηκε επειδή το έσπρωξε πελάτης και του επιτέθηκε, δείτε βίντεο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ρομπότ Ρωσία Κατάστημα

Ρομπότ στη Ρωσία... τσαντίστηκε επειδή το έσπρωξε πελάτης και του επιτέθηκε, δείτε βίντεο

Παρά τις προσπάθειες δύο εργαζομένων, το ρομπότ έκανε κίνηση αλά καρατέκα προς τον πελάτη που το έσπρωξε

Ρομπότ στη Ρωσία... τσαντίστηκε επειδή το έσπρωξε πελάτης και του επιτέθηκε, δείτε βίντεο
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Ένα βίντεο που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα ρομπότ έδωσε στη δημοσιότητα κατάστημα με τεχνολογικά είδη στη Ρωσία.

Στο βίντεο φαίνεται ένα ρομπότ να «θυμώνει» όταν ένας πελάτης το έσπρωξε και να αντιδρά επιτιθέμενο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από το κατάστημα Volga Electronics στο Σαράτοφ ο πελάτης που τελικά δέχθηκε την επίθεση του ρομπότ, το πλησιάζει και του δίνει το χέρι του για χειραψία.

Όταν, όμως, το ανθρωποειδές δεν δίνει το δικό του βραχίονα, ο άνδρας αστειευόμενος, σπρώχνει το ρομπότ.

Τότε εκείνο «τσαντίζεται» και αρχίζει να μπαίνει σε θέση μάχης, με δύο εργαζόμενους να προσπαθούν να το συγκρατήσουν, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για στημένο επεισόδιο.



«Οι μηχανές ετοιμάζονται να καταλάβουν τον κόσμο. Μας είχαν προειδοποιήσει», σχολίασε ένας χρήστης στο X ενώ ένας δεύτερος έγραψε «θα βλέπουμε όλο και περισσότερα τέτοια περιστατικά μέχρι να σταματήσουμε την απερίσκεπτη ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».
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