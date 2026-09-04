Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Ρομπότ στη Ρωσία... τσαντίστηκε επειδή το έσπρωξε πελάτης και του επιτέθηκε, δείτε βίντεο
Ρομπότ στη Ρωσία... τσαντίστηκε επειδή το έσπρωξε πελάτης και του επιτέθηκε, δείτε βίντεο
Παρά τις προσπάθειες δύο εργαζομένων, το ρομπότ έκανε κίνηση αλά καρατέκα προς τον πελάτη που το έσπρωξε
Ένα βίντεο που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα ρομπότ έδωσε στη δημοσιότητα κατάστημα με τεχνολογικά είδη στη Ρωσία.
Στο βίντεο φαίνεται ένα ρομπότ να «θυμώνει» όταν ένας πελάτης το έσπρωξε και να αντιδρά επιτιθέμενο.
Όπως φαίνεται στα πλάνα από το κατάστημα Volga Electronics στο Σαράτοφ ο πελάτης που τελικά δέχθηκε την επίθεση του ρομπότ, το πλησιάζει και του δίνει το χέρι του για χειραψία.
Όταν, όμως, το ανθρωποειδές δεν δίνει το δικό του βραχίονα, ο άνδρας αστειευόμενος, σπρώχνει το ρομπότ.
Τότε εκείνο «τσαντίζεται» και αρχίζει να μπαίνει σε θέση μάχης, με δύο εργαζόμενους να προσπαθούν να το συγκρατήσουν, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για στημένο επεισόδιο.
«Οι μηχανές ετοιμάζονται να καταλάβουν τον κόσμο. Μας είχαν προειδοποιήσει», σχολίασε ένας χρήστης στο X ενώ ένας δεύτερος έγραψε «θα βλέπουμε όλο και περισσότερα τέτοια περιστατικά μέχρι να σταματήσουμε την απερίσκεπτη ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».
Στο βίντεο φαίνεται ένα ρομπότ να «θυμώνει» όταν ένας πελάτης το έσπρωξε και να αντιδρά επιτιθέμενο.
Όπως φαίνεται στα πλάνα από το κατάστημα Volga Electronics στο Σαράτοφ ο πελάτης που τελικά δέχθηκε την επίθεση του ρομπότ, το πλησιάζει και του δίνει το χέρι του για χειραψία.
Όταν, όμως, το ανθρωποειδές δεν δίνει το δικό του βραχίονα, ο άνδρας αστειευόμενος, σπρώχνει το ρομπότ.
Τότε εκείνο «τσαντίζεται» και αρχίζει να μπαίνει σε θέση μάχης, με δύο εργαζόμενους να προσπαθούν να το συγκρατήσουν, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για στημένο επεισόδιο.
🇷🇺 A robot “consultant” at a tech store in Saratov, Russia went full kung-fu after a customer pushed it, blasting martial arts music and throwing high kicks at the man before store staff intervened.— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 2, 2026
No explanation was given for the robot’s sudden decision to defend its honor. pic.twitter.com/k3squLWeWj
«Οι μηχανές ετοιμάζονται να καταλάβουν τον κόσμο. Μας είχαν προειδοποιήσει», σχολίασε ένας χρήστης στο X ενώ ένας δεύτερος έγραψε «θα βλέπουμε όλο και περισσότερα τέτοια περιστατικά μέχρι να σταματήσουμε την απερίσκεπτη ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».
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