Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Έπεσε το Facebook, εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα
Έπεσε το Facebook, εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα
Χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web
Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει το Facebook το πρωί της Κυριακής.
Εκατοντάδες χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου έχουν αναφέρει προβλήματα στη χρήση του τα τελευταία λεπτά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Downdetector, αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web.
Εκατοντάδες χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου έχουν αναφέρει προβλήματα στη χρήση του τα τελευταία λεπτά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Downdetector, αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web.
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