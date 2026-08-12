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Το Spotify θα αρχίσει να «μαρκάρει» τα τραγούδια που είναι φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη
Το Spotify θα αρχίσει να «μαρκάρει» τα τραγούδια που είναι φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη
Το σήμα «AI Persona» θα εμφανίζεται στο banner και στην ενότητα «Σχετικά» των προφίλ των καλλιτεχνών, καθώς και στα αποτελέσματα αναζήτησης
Ένα σήμα που θα επισημαίνει αν ένας καλλιτέχνης έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να εμφανίζεται στο Spotify σε ορισμένα προφίλ από τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Η υπηρεσία streaming αναφέρει ότι το σήμα «AI Persona» θα ενημερώνει τους ακροατές αν «η ταυτότητα ενός καλλιτέχνη ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και δεν αντιπροσωπεύει πραγματικό πρόσωπο».
Οι αλλαγές προσφέρουν στους ακροατές «μεγαλύτερη διαφάνεια» σχετικά με αυτό που ακούν, προσθέτει το Spotify.
Το σήμα θα εμφανίζεται στο banner και στην ενότητα «Σχετικά» των προφίλ των καλλιτεχνών, καθώς και ως σημείωση όταν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης και στα κομμάτια των playlist. Οι καλλιτέχνες με το σήμα δεν θα εμφανίζονται στις εξατομικευμένες προτάσεις των χρηστών, εκτός αν οι χρήστες τους ακολουθούν ήδη.
Η πλατφόρμα αναφέρει επίσης ότι το σήμα θα σχετίζεται με τη «δημόσια ταυτότητα του καλλιτέχνη» και όχι με τον «τρόπο δημιουργίας της μουσικής», αναγνωρίζοντας ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργίας μουσικής από ανθρώπους.
Το BBC επισημαίνει ότι η απόφαση της πλατφόρμας έρχεται αφότου ακροατές κατέστησαν σαφές στην πλατφόρμα ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν ένα προφίλ που φαίνεται να ανήκει σε άνθρωπο αλλά τελικά να είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.
Το βρετανικό δίκτυο προσθέτει ότι είχε λάβει την καταγγελία ενός απογοητευμένου ακροατή, ο οποίος, αφού διαπίστωσε ότι οι λίστες αναπαραγωγής του γεμίζουν όλο και περισσότερο με κομμάτια που υποψιαζόταν ότι ήταν δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, έφτιαξε ένα εργαλείο για να τα μπλοκάρει.
Η υπηρεσία streaming αναφέρει ότι το σήμα «AI Persona» θα ενημερώνει τους ακροατές αν «η ταυτότητα ενός καλλιτέχνη ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και δεν αντιπροσωπεύει πραγματικό πρόσωπο».
Οι αλλαγές προσφέρουν στους ακροατές «μεγαλύτερη διαφάνεια» σχετικά με αυτό που ακούν, προσθέτει το Spotify.
Το σήμα θα εμφανίζεται στο banner και στην ενότητα «Σχετικά» των προφίλ των καλλιτεχνών, καθώς και ως σημείωση όταν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης και στα κομμάτια των playlist. Οι καλλιτέχνες με το σήμα δεν θα εμφανίζονται στις εξατομικευμένες προτάσεις των χρηστών, εκτός αν οι χρήστες τους ακολουθούν ήδη.
Η πλατφόρμα αναφέρει επίσης ότι το σήμα θα σχετίζεται με τη «δημόσια ταυτότητα του καλλιτέχνη» και όχι με τον «τρόπο δημιουργίας της μουσικής», αναγνωρίζοντας ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργίας μουσικής από ανθρώπους.
Το BBC επισημαίνει ότι η απόφαση της πλατφόρμας έρχεται αφότου ακροατές κατέστησαν σαφές στην πλατφόρμα ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν ένα προφίλ που φαίνεται να ανήκει σε άνθρωπο αλλά τελικά να είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.
Το βρετανικό δίκτυο προσθέτει ότι είχε λάβει την καταγγελία ενός απογοητευμένου ακροατή, ο οποίος, αφού διαπίστωσε ότι οι λίστες αναπαραγωγής του γεμίζουν όλο και περισσότερο με κομμάτια που υποψιαζόταν ότι ήταν δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, έφτιαξε ένα εργαλείο για να τα μπλοκάρει.
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