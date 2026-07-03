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Ανθρωποειδή ρομπότ παίζουν ποδόσφαιρο και δοκιμάζουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, δείτε βίντεο
Ανθρωποειδή ρομπότ παίζουν ποδόσφαιρο και δοκιμάζουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, δείτε βίντεο
Στόχος δεν είναι η ψυχαγωγία, αλλά η δοκιμή αλγορίθμων όρασης, ισορροπίας, συνεργασίας και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο
Ανθρωποειδή ρομπότ που τρέχουν, κοντράρονται για την μπάλα, πετυχαίνουν γκολ αλλά και συχνά χάνουν την ισορροπία τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο του διεθνούς διαγωνισμού ρομποτικής RoboCup που διεξάγεται στην Ιντσόν στη Νότια Κορέα, παρουσιάζοντας την ταχύτατη πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτόνομων συστημάτων.
Στα... μικρά γήπεδα της διοργάνωσης, πολλοί αγώνες διεξάγονται ταυτόχρονα, με τα ρομπότ να επιχειρούν πάσες, σουτ και αμυντικές κινήσεις με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, οι κινήσεις τους παραμένουν ακόμη αργές και σε αρκετές περιπτώσεις ασταθείς, με πτώσεις που θυμίζουν τις πρώτες φάσεις ανάπτυξης της ανθρωποειδούς ρομποτικής.
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Η διοργάνωση συγκεντρώνει ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο, οι οποίες αναπτύσσουν ρομπότ ικανά να συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Στόχος δεν είναι η ψυχαγωγία, αλλά η δοκιμή αλγορίθμων όρασης, ισορροπίας, συνεργασίας και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.
Οι θεατές που παρακολουθούν τους αγώνες δηλώνουν συχνά έκπληκτοι από το επίπεδο της τεχνολογίας, το οποίο, όπως σημειώνουν, ξεπερνά τις αρχικές τους προσδοκίες, παρά τις εμφανείς ακόμη αδυναμίες των μηχανών στο γήπεδο.
Το RoboCup θεωρείται διεθνώς ένα από τα σημαντικότερα «εργαστήρια» δοκιμών για τη ρομποτική, καθώς συνδυάζει τον ανταγωνισμό με την πρακτική έρευνα, επιταχύνοντας την εξέλιξη των αυτόνομων συστημάτων που στο μέλλον αναμένεται να βρουν εφαρμογές πέρα από το ποδόσφαιρο.
Στα... μικρά γήπεδα της διοργάνωσης, πολλοί αγώνες διεξάγονται ταυτόχρονα, με τα ρομπότ να επιχειρούν πάσες, σουτ και αμυντικές κινήσεις με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, οι κινήσεις τους παραμένουν ακόμη αργές και σε αρκετές περιπτώσεις ασταθείς, με πτώσεις που θυμίζουν τις πρώτες φάσεις ανάπτυξης της ανθρωποειδούς ρομποτικής.
Η διοργάνωση συγκεντρώνει ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο, οι οποίες αναπτύσσουν ρομπότ ικανά να συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Στόχος δεν είναι η ψυχαγωγία, αλλά η δοκιμή αλγορίθμων όρασης, ισορροπίας, συνεργασίας και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.
Οι θεατές που παρακολουθούν τους αγώνες δηλώνουν συχνά έκπληκτοι από το επίπεδο της τεχνολογίας, το οποίο, όπως σημειώνουν, ξεπερνά τις αρχικές τους προσδοκίες, παρά τις εμφανείς ακόμη αδυναμίες των μηχανών στο γήπεδο.
Το RoboCup θεωρείται διεθνώς ένα από τα σημαντικότερα «εργαστήρια» δοκιμών για τη ρομποτική, καθώς συνδυάζει τον ανταγωνισμό με την πρακτική έρευνα, επιταχύνοντας την εξέλιξη των αυτόνομων συστημάτων που στο μέλλον αναμένεται να βρουν εφαρμογές πέρα από το ποδόσφαιρο.
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