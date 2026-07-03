Viral στα social media η προσέγγιση για την υπερπληροφόρηση στον σύγχρονο κόσμο, δείτε βίντεο
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Υπερπληροφόρηση Social Media Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Viral στα social media η προσέγγιση για την υπερπληροφόρηση στον σύγχρονο κόσμο, δείτε βίντεο

«Ζούμε στον πιο καταγεγραμμένο κόσμο της ιστορίας, αλλά δεν έχουμε μάθει ακόμα να τον φιλτράρουμε» γράφει ο λογαριασμός που ανάρτησε το βίντεο

Viral στα social media η προσέγγιση για την υπερπληροφόρηση στον σύγχρονο κόσμο, δείτε βίντεο
Ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου παρουσιάζεται μέσω ενός viral βίντεο η υπερπληροφόρηση, ακόμα περισσότερο κι από την παραπληροφόρηση.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρω του διαδικτύου εδώ και αρκετές ημέρες και έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες views και αμέτρητα σχόλια, παρουσιάζεται αυτός ο κυκεώνας πληροφοριών που είναι διαθέσιμος για όλους, όμως στο τέλος της ημέρας κάνει περισσότερο κακό από ό,τι καλό. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το βίντεο που δημιουργήθηκε από το «reelbriefgr».

«Ζούμε στον πιο καταγεγραμμένο κόσμο της ιστορίας, αλλά δεν έχουμε μάθει ακόμα να τον φιλτράρουμε. Ό,τι αρνητικό συμβαίνει στον πλανήτη, φτάνει άμεσα στην οθόνη μας» γράφει επίσης ο λογαριασμός στο πλευρό του κειμένου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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