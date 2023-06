To Public Group κυριαρχεί στις online πωλήσεις

Sponsored Content



Οι πρόσφατες επενδύσεις και οι διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες σε digital & logistics scale ups έχουν οδηγήσει τον όμιλο, που διαθέτει το love brand Public, σε πρωτοποριακή θέση στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι συνέργειες που έχουν δημιουργήσει με τις εταιρείες Klarna, Revolut, BOX NOW, Douleutaras και Bookvoice.gr αναβαθμίζουν την Omnichannel εμπειρία πελάτη, με αποτέλεσμα η διείσδυση του online να ξεπερνά το 25% του συνολικού τζίρου. Στόχος του Public Group είναι το ποσοστό των online πωλήσεων των Public να αγγίξει το 50% τα επόμενα χρόνια!

Ειδικότερα, τους πρώτους μήνες του 2023, οι ψηφιακές πωλήσεις των Public αναπτύσσονται με υψηλό διψήφιο ρυθμό, ενώ τα έσοδα του νέου Public Marketplace έχουν διπλασιαστεί το ίδιο διάστημα, σε μια online αγορά που παραμένει σταθερή μετά την πανδημία. Η συγκεκριμένη δυναμική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα σειράς πρωτοβουλιών όπως: η αναβάθμιση της τεχνολογικής πλατφόρμας eCommerce, η εισαγωγή νέων προϊοντικών κατηγοριών στο νέο Public Marketplace που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και ανάγκες των καταναλωτών, οι καινοτόμες eCommerce υπηρεσίες payments & delivery που δίνουν ευελιξία και ευκολία στους πελάτες, αλλά και οι επενδύσεις ύψους 30 εκάτ. ευρώ για τη δημιουργία του πρώτου οικοσυστήματος scale ups.

Τα Public δείχνουν τον δρόμο στην Omnichannel λιανική του μέλλοντος

Πλέον, τα Public είναι ο Νο. 1 Omni retailer σε επισκεψιμότητα με πάνω από 60 εκατομμύρια επισκέψεις σε Ελλάδα και Κύπρο, τον χρόνο. Διαθέτει πάνω από 1 εκατομμύριο προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, home living και σύγχρονου lifestyle με περισσότερες από 260.000 αξιολογήσεις. Προσφέρει αναβαθμισμένη λειτουργία marketplace με νέα κατηγορία refurbished συσκευών «second go» και audiobooks με φωνές από γνωστούς καλλιτέχνες σε συνεργασία με τη Bookvoice.gr. Προσφέρει νέες ψηφιακές υπηρεσίες για εταιρικούς πελάτες όπως απαλλαγή ΦΠΑ & online booking γρήγορης επισκευής συσκευών smartphones, tablets και laptop σε συνεργασία με την iRepair.

Και βέβαια, παρέχει σύγχρονες και ευέλικτες δυνατότητες πληρωμών. Με δυναμική εισαγωγή του BNPL στην Ελλάδα με το «Public Now Pay Later», την πληρωμή με 3 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική, σε συνεργασία με τον διεθνή κολοσσό Klarna, μία υπηρεσία που ξεπερνά το 30% σε μερίδιο στις σχετικές συναλλαγές, αλλά και με αποκλειστικό λανσάρισμα του δημοφιλούς Revolut Pay και με σημαντική αποδοχή από δυναμικά κοινά χρηστών.

Και τέλος, με νέους και ευέλικτους τρόπους παράδοσης, με δωρεάν Express Pick up σε 60’ σε πάνω από 60 καταστήματα για πάνω από 50.000 προϊόντα. Αλλά και με Next Day Delivery σε 100.000 προϊόντα σε χώρο επιλογής ή σε ένα από τα περίπου 1.600 lockers της BOX NOW στην Ελλάδα.

Κάπως έτσι, τo δυναμικό πλάνο μετασχηματισμού του Public Group διαμορφώνει το επιχειρηματικό retail μοντέλο του μέλλοντος, σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες και digital εμπειρίες που απαντούν στις νέες ανάγκες των «διακαναλικών» πελατών χτίζουν το Public ως το Omni-retail love brand της νέας εποχής.