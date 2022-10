Xάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής ανάμεσα σε 164 χώρες

Κλείσιμο

FIRST Global Challenge Team Greece κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο XPRIZE Innovation Award στο Project ανάμεσα σεΗ Ελληνική Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST Global Challenge Team Greece κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο XPRIZE Innovation Award στο Project ανάμεσα σε 164 χώρες στη Γενεύη όπου διοργανώθηκε ημε θέμα τη Δέσμευση και Αποθήκευση του Διοξειδίου του Άνθρακα “Carbon Capture”. Το βραβείο απονέμεται στις ομάδες που ανέπτυξαν καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του 2022 New Technology Experience: Carbon Countermeasures.Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, επιστήμης, καινοτομίας και τεχνολογίας, στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες από 191 χώρες με παιδιά ηλικίας 16 -18 χρονών. Αρμόδιος φορέας για την Ελλάδα, είναι οΕπίσημος Υποστηρικτής της ομάδας είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Χρυσοί Χορηγοί οι εταιρείες KLEEMANN, Ελληνικός Χρυσός, ΤΙΤΑΝ και Μεγάλος Χορηγός ηΣύμφωνα με το θέμα της Ολυμπιάδας, οι ομάδες καλούνται να ερευνήσουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα τουστην ατμόσφαιρα, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την κλιματική αλλαγή, καθώς και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή της τοπικής και της παγκόσμιας κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα δημιούργησε το Aethra Project συνδυάζοντας σε ένα καινοτόμο σύστημα τις αντλίες θερμότητας και τα συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος και κατά συνέπεια την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα.Η Ελληνική Εθνική Ομάδα Ρομποτικήςεκπροσωπήθηκε στην Ολυμπιάδα από 5 μαθητές λυκείου 5 και υποστήριξαν την ελληνική συμμετοχή επιπλέον 3 μέλη. Αποτελείται απόκαι Λυκείου από όλη την Ελλάδα, που επιλέχθηκαν βάση των γνώσεων τους στον προγραμματισμό και την ρομποτική, την ενασχόληση τους με τις επιστήμες και τέλος με την εμπειρία τους από συμμετοχές σε αντίστοιχες εθνικές και παγκόσμιες διοργανώσεις.