Yoram Gross: H Google τιμά με doodle τον σπουδαίο δημιουργό κινουμένων σχεδίων

Αφιερωμένο στον Yoram Gross, τον Πολωνό σκηνοθέτη και παραγωγό κινουμένων σχεδίων, είναι αφιερωμένο τοΟ Yoram Gross ήρθε στη ζωή από εβραϊκή οικογένεια το 1926 στην Κρακοβία της Πολωνίας. Ήταν ένας από τους Εβραίους που επιβίωσε από το Ολοκαύτωμα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Μετά την κατάρρευση της πολωνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, το 1950, μετακόμισε στο Ισραήλ όπου η ανεξάρτητη κινηματογραφική δουλειά του κέρδισε αναγνωρισιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαιτέρως στην Αυστραλία.Αυτός ήταν και ο λόγος που μετανάστευσε εκεί με τη σύζυγό του το 1968. Με την εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε, τη Yoram Gross Film Studios, σημείωσε παγκόσμια επιτυχία.Ο Yoram Gross έγινε ιδιαίτερα αγαπητός για τη δουλειά του στην Αυστραλία. Η ταινία μεγάλου μήκους κινουμένων σχεδίων «Dot And The Kangaroo», που κυκλοφόρησε το 1977, σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία.Οι περιπέτειες του Blinky Bill (Adventures of Blinky Bill), ενός αξιολάτρευτου κοάλα, είναι μια από τις σειρές κινουμένων σχεδίων στην τηλεόραση που αγαπήθηκαν τόσο στην Αυστραλία όσο και σε άλλες χώρες του κόσμου.Στο έργο του ο Yoram Gross συνδυάζει κινούμενα σχέδια με ζωντανή δράση (live action). Το συγκεκριμένο στυλ έγινε το σήμα κατατεθέν του. Δημιουργίες του Πολωνού σκηνοθέτη και παραγωγού έχουν προβληθεί σε περισσότερες από 70 χώρες. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ υπάρχει ξεχωριστό βραβείο με το όνομά του.πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2015, σε ηλικία 88 ετών, και για το σημαντικό του καλλιτεχνικό έργο τον τιμά με doodle σήμερα Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 η Google.