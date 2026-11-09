Η 9η Νοεμβρίου είναι η «Ημέρα της Μοίρας» για τη Γερμανία: Η ανακήρυξη της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, η Νύχτα των Κρυστάλλων και η πτώση του Τείχους

Φλεγόμενη εβραϊκή συναγωγή

Το 1989: Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Οι επιθέσεις συνοδεύτηκαν από δολοφονίες, ξυλοδαρμούς και μαζικές συλλήψεις. Περίπου 30.000 Εβραίοι άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, μεταξύ των οποίων το Νταχάου, το Μπούχενβαλντ και το Ζαξενχάουζεν.Η Νύχτα των Κρυστάλλων αποτέλεσε καθοριστική κλιμάκωση της αντισημιτικής πολιτικής του ναζιστικού καθεστώτος. Οι διώξεις, που μέχρι τότε περιλάμβαναν συστηματικές διακρίσεις, αποκλεισμούς και αφαίρεση δικαιωμάτων, μετατράπηκαν σε μαζική και οργανωμένη βία, προαναγγέλλοντας την ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα των εγκλημάτων που ακολούθησαν κατά το Ολοκαύτωμα.Η τρίτη μεγάλη ιστορική επέτειος της 9ης Νοεμβρίου συνδέεται με ένα γεγονός που άλλαξε όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη.Στις 9 Νοεμβρίου 1989, έπειτα από 28 χρόνια διαίρεσης, άνοιξαν τα συνοριακά περάσματα του Τείχους του Βερολίνου, επιτρέποντας στους κατοίκους της Ανατολικής Γερμανίας να περάσουν στο δυτικό τμήμα της πόλης.Το Τείχος είχε ανεγερθεί στις 13 Αυγούστου 1961 από τις αρχές της Ανατολικής Γερμανίας, με στόχο να εμποδίσει τη μαζική φυγή πολιτών προς τη Δύση. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες αποτέλεσε το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της διαίρεσης της Γερμανίας και της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό μπλοκ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.Η πτώση του ήρθε σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Ευρώπη, με μαζικές διαδηλώσεις στην Ανατολική Γερμανία και αυξανόμενη πίεση προς το κομμουνιστικό καθεστώς.Το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου, ο αξιωματούχος της Ανατολικής Γερμανίας Γκύντερ Σαμπόφσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσε νέους κανόνες για τις μετακινήσεις των πολιτών προς τη Δύση. Όταν ρωτήθηκε πότε θα τεθούν σε ισχύ, απάντησε ότι θα εφαρμοστούν αμέσως.Η ανακοίνωση προκάλεσε μαζική προσέλευση πολιτών στα συνοριακά περάσματα του Βερολίνου. Μπροστά στο πλήθος που συγκεντρώθηκε, οι συνοριοφύλακες άνοιξαν τελικά τις διόδους, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση.Οι εικόνες χιλιάδων ανθρώπων να περνούν από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη, να αγκαλιάζονται και να ανεβαίνουν στο Τείχος έκαναν τον γύρο του κόσμου.Η πτώση του Τείχους αποτέλεσε ορόσημο για το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και άνοιξε τον δρόμο για τη γερμανική επανένωση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1990.Παρά την ιστορική σημασία της 9ης Νοεμβρίου, η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν επιλέχθηκε ως εθνική εορτή της Γερμανίας, κυρίως εξαιτίας της σύνδεσής της με το ναζιστικό πογκρόμ του 1938. Αντίθετα, η χώρα γιορτάζει την επανένωσή της στις 3 Οκτωβρίου.Έτσι, η 9η Νοεμβρίου παραμένει μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Γερμανούς, καθώς συνδέει τη γέννηση της Δημοκρατίας, τη μνήμη των θυμάτων του ναζισμού και την υπέρβαση της μεταπολεμικής διαίρεσης της χώρας.