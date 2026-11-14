Τέλη κυκλοφορίας: Η προθεσμία για την πληρωμή και τα πρόστιμα που διπλασιάζουν την οφειλή

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας - Η εκτύπωση χωρίς TAXISnet, τα κλιμακωτά πρόστιμα έως 100% και οι δυνατότητες ψηφιακής ακινησίας μέσω myCAR