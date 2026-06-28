Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου, Μονάδες Αποσπασμάτων Διώξεως και Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης: Ο ρόλος και η δράση τους

Μάυδες και Εθνοφρουροί στην περιοχή των Σερρών

Όρκος των ΤΕΑ

ΜΑΔ: Μονάδες Αποσπασμάτων Δίωξης: μια βελτιωμένη έκδοση των ΜΑΥ

Εκπαίδευση των Μάυδων

Ιερείς, μέλη των ΜΑΥ

Αφίσα των ΤΕΑ

ΤΕΑ: οι διάδοχοι των ΜΑΥ και ΜΑΔ

Ένοπλος άνδρας των ΜΑΥ

Δοκιμαστική παρέλαση των ΤΕΑ σε χωριό της Λάρισας

Παρέλαση των ΤΕΑ στη Σάμο

Πάντως, οι στρατιωτικοί, όπως είδαμε κι απ' όσα γράφει ο Δημήτριος Ζαφειρόπουλος δεν είχαν καθόλου καλή άποψη για τις ΜΑΥ, καθώς μάλιστα τις θεωρούσαν ως "τροφοδότες" των ανταρτών με όπλα. Καθώς οι Μάυδες ήταν ένοπλοι θεωρούσαν, κάποιες φορές, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Παλιού Αγιονερίου, του νομού Κιλκίς, όπου ο επικεφαλής των ΜΑΥ στον οικισμό Βασίλειος Κ. βρέθηκε κατηγορούμενος το 1948 για κακοποιήσεις και βιασμούς γυναικών, απόσπαση χρημάτων με τη βία, από γυναίκες, με το πρόσχημα του εράνου (τα χρήματα όμως τα ενθυλάκωνε ο ίδιος), απειλές κ.ά. Ο Γ. Μαργαρίτης που αφιερώνει πολλές σελίδες στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Παλαιό Αγιονέρι, δεν παραθέτει τη δικαστική απόφαση. Ο Βασίλειος Κ. είχε πάντως και παρελθόν, καθώς ήταν μέλος των Ταγμάτων Ασφαλείας επί Κατοχής και περηφανευόταν για τη δράση του τότε. Η υπόθεση αυτή, πιθανότατα δεν θα γινόταν ποτέ γνωστή, αν δεν άλλαζε ο Διοικητής Χωροφυλακής στο Παλαιό Αγιονέρι.Όταν έμαθε από τον απερχόμενο Διοικητή, όσα γίνονταν στον οικισμό από τους Μάυδες και μην θέλοντας να χρεωθεί αυτός παρανομίες για τις οποίες είχε πλήρη άγνοια διέταξε ανακρίσεις και η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Πάντως, η υπόθεση του Παλαιού Αγιονερίου δείχνει και τις στενότατες σχέσεις μεταξύ Χωροφυλακής και Μάυδων. Ο νέος Διοικητής Χωροφυλακής Κ. Οικονομίδης παρέλαβε από τον παλιό Α. Χουλιάρα, το ποσό των 900.000 δραχμών! Τα χρήματα προέρχονταν από τους "εράνους" του Β.Κ. Έκπληκτος ο Οικονομίδης, αφού έκανε μια μικρή έρευνα διαπίστωσε ότι ο Βασίλειος Κ. είχε εισπράξει παράνομα περίπου 5 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία παρακράτησε για δικό του όφελος. Πράττοντας ορθά, ο Οικονομίδης έστειλε την υπόθεση στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω...Οι Μονάδες Αποσπασμάτων Διώξεως (ΜΑΔ), ήταν κατά τον Σόλωνα Γρηγοριάδη οργανωμένες σε στρατιωτικούς σχηματισμούς με επικεφαλής στελέχη του Στρατού, Αξιωματικούς ή Υπαξιωματικούς και με ομαδικό στρατωνισμό και συσσίτιο. Η απόδοσή τους ήταν καλύτερη από αυτή των ΜΑΥ, αλλά και πάλι εντελώς ανεπαρκής.Ο Αθανάσιος Γκανούλης γράφει: "Οι ΜΑΔ διέθεταν στρατιωτική δομή, πείρα και υπήρξαν ιδιαίτερα πειθαρχημένοι, πολλοί δεν εξ αυτών είχαν υπηρετήσει ως Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί της εφεδρείας, ενώ άλλοι ήταν εν ενεργεία. Έδρασαν κατά κύριο λόγο στην ύπαιθρο". Πολλοί από αυτούς ήταν παλιά μέλη του ΕΔΕΣ. Οι ΜΑΔ έδρασαν κυρίως στην Ήπειρο, τη Βόρεια Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και στη Μακεδονία, κυρίως στις Σέρρες.Ο Γ. Μαργαρίτης γράφει ότι στην Ήπειρο, οι άνδρες των ΜΑΔ ήταν παλιά μέλη και στελέχη του ΕΔΕΣ. Στη Μακεδονία, Πόντιοι τουρκόφωνοι πρόσφυγες, που συνέχισαν μια αντιεαμική παράδοση που είχαν δημιουργήσει από τον καιρό της Κατοχής.Και συνεχίζει: "Σε άλλες περιοχές, οι στρατιωτικοί διοικητές συγκρότησαν τα σώματα αυτά από μέλη των παρακρατικών οργανώσεων, τα οποία από ένα σημείο και μετά, με την ανεξέλεγκτη δράση τους, αποτελούσαν ενόχληση για τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν οι ΜΑΔ που οργανώθηκαν από την ΙΧ (9η) Μεραρχία στη Βόρεια Θεσσαλία, οι οποίες πήραν μάλιστα και ονομασίες Ταγμάτων (Καλαμπάκα, Τρίκαλα, Ελασσόνα) ή αντίστοιχες καταστάσεις στην Εύβοια και τη Στερεά όπου οι ΜΑΔ και οι ενεργές ΜΑΥ αναπτύχθηκαν ως τους 6.000 άνδρες. Η συνολική δύναμη των μονάδων αυτών ανήλθε, όσο τουλάχιστο αφορά τις πλέον σταθερές και τις πιο επίσημες από αυτές, σε 41.000 ενόπλους.Η αναποτελεσματικότητα των υπαρχουσών το 1946-47 κρατικών δυνάμεων έκανε σαφές στους κυβερνητικούς και τους Βρετανούς, ότι χρειαζόταν άμεση ανασυγκρότηση του Εθνικού Στρατού προκειμένου ν' αντιμετωπιστεί ο ΔΣΕ.Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο ΔΣΕ σημείωσε πολλές και σημαντικές επιτυχίες. ΜΑΥ και ΜΑΔ διαλύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1948 και έδωσαν τη θέση τους στα ΤΕΑ (Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης), τα οποία άρχισαν να λειτουργούν επίσημα τον Μάρτιο του 1951.Σ' αυτά εντάχθηκαν άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια εθνικοφροσύνης της εποχής. Αναπτύχθηκαν ακόμα και σε κωμοπόλεις και χωριά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Η δράση τους ήταν κυρίως αντικομμουνιστική. Είχαν ρόλο και το 1955, στη μυστική συμφωνία "Κόκκινη Προβιά". Εντάχθηκαν στο αντικομμουνιστικό πανευρωπαϊκό δίκτυο "stay behind" (ουσιαστικά, να μείνουν πίσω από τους "εχθρούς" για αντίσταση ή παράνομη παρακολούθηση) που είχαν οργανώσει το ΝΑΤΟ και η CIA. Το 1970, τα ΤΕΑ μετονομάστηκαν σε ΤΕ (Τάγματα Εθνοφυλακής) και βασικός στόχος τους ήταν η ασφάλεια της περιοχής τους από κάθε κομμουνιστική ή αναρχική δράση. Τα ΤΕ καταργήθηκαν το 1982 από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα διαδέχτηκε η Εθνοφυλακή, που υπάρχει μέχρι σήμερα.ΣΟΛΩΝ ΝΕΟΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, "Ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας", ΤΟΜΟΣ Β', POLARIS ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2010ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1946-1949", ΤΟΜΟΣ 1, Βιβλιόραμα εκδόσειςΑθανάσιος Δ. Γκανούλης, "Ακροδεξιές οργανώσεις και παρακράτος στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1949-1967", ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη, 2016.