Η απίστευτη ιστορία του Ηρακλή, μίας αρκούδας 400 κιλών που μεγάλωσε ως «γιος» ζευγαριού: Έτρωγαν μπέργκερ και έπιναν μπίρες όλοι μαζί



Ο πρώτος καιρός με την αρκούδα στο σπίτι



Η εξαφάνιση του, η άρνηση να σκοτώσει ζώα και το τέλος του

Η ζωή τους ήταν ιδιαίτερη ακόμη και πριν τον Ηρακλή. Γνωρίστηκαν το 1970 σε αγροτική έκθεση στο Περθ. Η Μάγκι ήταν πρωταθλήτρια στην ιππασία και ο Άντι παλαιστής, 37 ετών τότε. «Ήταν γεμάτος όνειρα και ποτέ δεν έκανε μικρά όνειρα», θυμάται. Όταν της πρότεινε να αποκτήσουν ένα αρκουδάκι, εκείνη συμφώνησε χωρίς δεύτερη σκέψη.Έξι μήνες αργότερα αγόρασαν τον Ηρακλή από το Highland Wildlife Park στη Σκωτία έναντι 50 λιρών. Παρότι, με τον χρόνο δέθηκε απόλυτα μαζί τους.«Η σχέση μας βασίστηκε στην εμπιστοσύνη», λέει η Μάγκι. «Εκείνος μας την έδωσε και του τη δώσαμε κι εμείς».Η δραματική εξαφάνισή του το 1980 συγκλόνισε τη χώρα. Όταν εντοπίστηκε, είχε χάσει δεκάδες κιλά, καθώς αρνήθηκε να σκοτώσει ζώα για να επιβιώσει.Από εκείνο το σημείο και μετά, η φήμη του απογειώθηκε, όμως το ζευγάρι ήταν πιο ευτυχισμένο όταν ήταν απλώς οι τρεις τους.Το τέλος ήρθε το 2000, όταν ο Ηρακλής αρρώστησε σοβαρά και έχασε τη χρήση των πίσω ποδιών του. Παρά τις προσπάθειες του Άντι να τον κρατήσει στη ζωή, με θεραπείες στο νερό και ατελείωτες ώρες φροντίδας, ηπέθανε στις 4 Φεβρουαρίου., λέει η Μάγκι.Ο θάνατός του σημάδεψε βαθιά τον Άντι, ο οποίος δεν συνήλθε ποτέ πλήρως.Δύο χρόνια αργότερα, της είπε ότι ήθελε άλλη αρκούδα. Αυτή τη φορά, όμως, η Μάγκι αρνήθηκε κατηγορηματικά. Για εκείνη, ο Ηρακλής ήταν μοναδικός – και αναντικατάστατος.