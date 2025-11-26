Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Τα Mac 'n' cheese δεν λείπουν από κανένα τραπέζι την Ημέρα των Ευχαριστιών - Προήλθαν όμως από την Ιταλία ή από έναν μαύρο σκλάβο μάγειρα;
Η «μυστική» ιστορία πίσω από το αγαπημένο πιάτο εκατομμυρίων Αμερικανών - Ποιες είναι οι πραγματικές του ρίζες; - Ο ρόλος του Τόμας Τζέφερσον και ο «άγνωστος» Τζέιμς Χέμινγκς
Το mac 'n' cheese είναι ένα από τα πιο αγαπημένα «αμερικανικά» φαγητά και, μαζί με την παραδοσιακή γαλοπούλα, δεν λείπει από κανένα τραπέζι την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, οι ρίζες του ψητού πιάτου δεν είναι τόσο αμερικανικές όσο νομίζουμε. Ενώ οι περισσότεροι συνδέουν το πιάτο με την Ιταλία ή την Ελβετία, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η δημοτικότητά του στην Αμερική οφείλεται εν μέρει σε έναν σκλάβο μάγειρα, τον Τζέιμς Χέμινγκς.
Το 1784, ο Τόμας Τζέφερσον, τότε υπουργός των ΗΠΑ στη Γαλλία, πήρε μαζί του τον Χέμινγκς στο Παρίσι, για να τον εκπαιδεύσει στη γαλλική μαγειρική. Ο Χέμινγκς, αν και σκλάβος, ήταν επίσης ετεροθαλής αδελφός της συζύγου του Τζέφερσον, Μάρθας, και αδελφός της Σάλι Χέμινγκς, της σκλάβας που φρόντιζε την κόρη του Τζέφερσον.
Στο Παρίσι, ο Χέμινγκς εκπαιδεύτηκε ως μάγειρας κουζίνας και ζαχαροπλάστης και ήταν ένας από τους πρώτους μαύρους γαλλοτραφείς μάγειρες. Όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε τις νέες του γνώσεις για να εντυπωσιάσει τους διπλωμάτες και τις κοινωνικές τάξεις, επηρεάζοντας την αμερικανική γαστρονομία.
Το mac 'n' cheese, το οποίο τότε ονομαζόταν «μακαρόνι πίτα», ήταν ιδιαίτερα αγαπημένο του Τζέφερσον και συχνά σερβιριζόταν στο τραπέζι του. Η εκδοχή του Χέμινγκς δημιουργήθηκε με το μαγείρεμα των μακαρονιών σε μείγμα γάλακτος και νερού, και στη συνέχεια στρώνοντας τυρί και βούτυρο με τα μαγειρεμένα ζυμαρικά πριν το ψήσιμο.
Η ακριβής μορφή του πιάτου που σερβιριζόταν στο Μοντιτσέλο -κοντά στο Σάρλοτσβιλ της ανατολικής Βιρτζίνια, 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ουάσινγκτον, ιδιοκτησίας Τόμας Τζέφερσον- παραμένει ασαφής, αλλά είναι πιθανό ο Χέμινγκς να το προσαρμόσε σύμφωνα με τα γούστα του -ή του Τζέφερσον.
Το πιάτο mac 'n' cheese άρχισε να εξαπλώνεται κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, καθώς η βιομηχανική επανάσταση και η αύξηση των Ιταλών μεταναστών αύξησαν τη διαθεσιμότητα των ζυμαρικών στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η εταιρεία Kraft παρουσίασε το κουτί με mac 'n' cheese το 1937, κάνοντάς το ακόμα πιο δημοφιλές, ειδικά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Σήμερα, το mac 'n' cheese είναι μια βιομηχανία 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί βασικό «comfort food» στις ΗΠΑ. Όμως, η συνεισφορά του Τζέιμς Χέμινγκς και άλλων σκλάβων μάγειρων στην αμερικανική κουζίνα αρχίζει μόλις τώρα να αναγνωρίζεται πλήρως.
Στο Μοντιτσέλο, οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για την κληρονομιά του Χέμινγκς μέσα από την περιήγηση «Από τη Σκλαβιά στην Ελευθερία», ενώ η ιστορία του έχει παρουσιαστεί σε βιβλία και ντοκιμαντέρ, όπως στο επεισόδιο της σειράς του Netflix, High on the Hog.
