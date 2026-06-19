Πέρα από τον Κριστιάνο: Ποιοι είναι οι 40άρηδες που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ, δείτε την λίστα
Πέρα από τον Κριστιάνο: Ποιοι είναι οι 40άρηδες που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ, δείτε την λίστα
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μείνει στα χρονικά ως «Μουντιάλ των 40άρηδων»
Με τη συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στον αγώνα της Βοσνίας εναντίον της Ελβετίας, αυξήθηκε ο κατάλογος των «40άρηδων» που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μείνει στα χρονικά ως «μουντιάλ των 40άρηδων» αφού έχουν ήδη παίξει 7 ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει τα 40, ενώ τα προηγούμενα 92 χρόνια (1930-2022) είχαν αγωνιστεί μόλις έξι!
2 Φαρίντ Μοντραγκόν Κολομβία 24/06/2014 Ιαπωνία 4-1 43 ετών 03 ημερών
3 Ροζέ Μιλά Καμερούν 28/06/1994 Ρωσία 1-6 42 ετών 38 ημερών
4 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 17/06/2026 ΛΔ Κονγκό 1-1 41 ετών 132 ημερών
5 Λούκα Μόντριτς Κροατία 17/06/2026 Αγγλία 2-4 40 ετών 289 ημερών
6 Πατ Τζένινγκς Β. Ιρλανδία 12/06/1986 Βραζιλία 0-3 41 ετών 00 ημερών
7 Πίτερ Σίλτον Αγγλία 07/07/1990 Ιταλία 1-2 40 ετών 289 ημερών
8 Ντίνο Τζοφ Ιταλία 11/07/1982 Γερμανία 3-1 40 ετών 133 ημερών
9 Εντίν Τζέκο Βοσνία 18/06/2026 Ελβετία 1-4 40 ετών 93 ημερώ
10 Μάνουελ Νόιερ Γερμανία 14/06/2026 Κουρασάο 7-1 40 ετών 78 ημερών
Η διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μείνει στα χρονικά ως «μουντιάλ των 40άρηδων» αφού έχουν ήδη παίξει 7 ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει τα 40, ενώ τα προηγούμενα 92 χρόνια (1930-2022) είχαν αγωνιστεί μόλις έξι!
Αναλυτικά η λίστα με τους «40άρηδες» που έχουν αγωνιστεί σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου:1 Εσάμ Ελ Χαντάρι Αίγυπτος 25/06/2018 Σ.Αραβία 2-1 45 ετών 160 ημερών
2 Φαρίντ Μοντραγκόν Κολομβία 24/06/2014 Ιαπωνία 4-1 43 ετών 03 ημερών
3 Ροζέ Μιλά Καμερούν 28/06/1994 Ρωσία 1-6 42 ετών 38 ημερών
4 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 17/06/2026 ΛΔ Κονγκό 1-1 41 ετών 132 ημερών
5 Λούκα Μόντριτς Κροατία 17/06/2026 Αγγλία 2-4 40 ετών 289 ημερών
6 Πατ Τζένινγκς Β. Ιρλανδία 12/06/1986 Βραζιλία 0-3 41 ετών 00 ημερών
7 Πίτερ Σίλτον Αγγλία 07/07/1990 Ιταλία 1-2 40 ετών 289 ημερών
8 Ντίνο Τζοφ Ιταλία 11/07/1982 Γερμανία 3-1 40 ετών 133 ημερών
9 Εντίν Τζέκο Βοσνία 18/06/2026 Ελβετία 1-4 40 ετών 93 ημερώ
10 Μάνουελ Νόιερ Γερμανία 14/06/2026 Κουρασάο 7-1 40 ετών 78 ημερών
11 Αλί Μπουμνιζέλ Τυνησία 23/06/2006 Ουκρανία 0-1 40 ετών 40 ημερών
12 Βοζίνια Πρασ. Ακρωτήρι 15/06/2026 Ισπανία 0-0 40 ετών 12 ημερών
13 Φερνάντο Μουσλέρα Ουρουγουάη 16/06/2026 Σ.Αραβία 1-1 40 ετών 00 ημερών
12 Βοζίνια Πρασ. Ακρωτήρι 15/06/2026 Ισπανία 0-0 40 ετών 12 ημερών
13 Φερνάντο Μουσλέρα Ουρουγουάη 16/06/2026 Σ.Αραβία 1-1 40 ετών 00 ημερών
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