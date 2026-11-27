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Χωρίς Μήτογλου και Καλαϊτζάκη η Ελλάδα κόντρα στην Ισπανία
Χωρίς Μήτογλου και Καλαϊτζάκη η Ελλάδα κόντρα στην Ισπανία
Μήτογλου και Καλαϊτζάκης δεν θα παίξουν στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία, αφού ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς
Τα άσχημα νέα για την Εθνική μας ομάδα δεν σταμάτησαν στο αποτέλεσμα του αγώνα με τη Γεωργία. Είναι ματς από το οποίο προέκυψαν και προβλήματα.
Όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ ο Μήτογλου υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γεωργία. Ο διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού.
Στο μεταξύ εκτός θα μείνει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική στο ίδιο παιχνίδι σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Κανείς δεν θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 19:00. Οι δύο παίκτες θα ξεκινήσουν θεραπευτική αγωγή και η κατάσταση του θα επανεξετάζεται καθημερινά.
Όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ ο Μήτογλου υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γεωργία. Ο διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού.
Στο μεταξύ εκτός θα μείνει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική στο ίδιο παιχνίδι σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Κανείς δεν θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 19:00. Οι δύο παίκτες θα ξεκινήσουν θεραπευτική αγωγή και η κατάσταση του θα επανεξετάζεται καθημερινά.
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