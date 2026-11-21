Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον βρίσκεται ανάμεσα στους δέκα ποδοσφαιριστές της Premier League που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ ως αλλαγή στις προσομοιώσεις του δημοφιλούς παιχνιδιού, καταφέρνοντας μάλιστα να ξεπεράσει στη συγκεκριμένη κατηγορία τον Έρλινγκ Χάαλαντ.Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής καταλαμβάνει την έβδομη θέση της σχετικής κατάταξης, έχοντας σημειώσει 136.568 γκολ ερχόμενος από τον πάγκο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Μπένιαμιν Σέσκο με 847.678 τέρματα, ενώ δεύτερος είναι ο Βίκτορ Γιόκερες με 241.677 και τρίτος ο Ούγκο Εκιτικέ με 234.099.Στις επόμενες δύο θέσεις συναντάμε τον Εμανουέλ Εμεγκά με 198.629 γκολ και τον Ματίς Τελ με 178.210, ενώ έκτος είναι ο Ελι Ζουνιόρ Κρουπί με 175.857.Ο Κωστούλας βρίσκεται ακριβώς πίσω από τους έξι παραπάνω ποδοσφαιριστές, αφήνοντας πίσω του αρκετά γνωστά ονόματα. Ανάμεσά τους είναι ο Μπράιαν Μαντού με 122.398 γκολ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ με 98.214 και ο Γουίλιαμ Οσούλα με 84.213.