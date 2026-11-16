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Ιωάννινα: «Ποτάμια» οι δρόμοι από τη σφοδρή καταιγίδα
Ιωάννινα: «Ποτάμια» οι δρόμοι από τη σφοδρή καταιγίδα
Το μεγαλύτερο πρόβλημα από τα συσσωρευμένα ύδατα αναφέρθηκε στην Ελεούσα στο ύψος της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη - Επί ποδός βρίσκονται η Πολιτική Προστασία καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τροχαίας
Καταρρακτώδης βροχή και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, έπληξε νωρίτερα τα Ιωάννινα.
Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί δρόμοι να μετατραπούν μέσα σε λίγα λεπτά σε «ποτάμια» με την κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών να διεξάγεται σε αρκετά σημεία με ιδιαίτερη δυσκολία.
Όπως μετέδωσε το epirus-tv, το μεγαλύτερο πρόβλημα από τα συσσωρευμένα ύδατα μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί στην Ελεούσα στο ύψος της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη , με τους οδηγούς να σταματούν την πορεία τους . Στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία και η Π.Υ για άντληση των υδάτων.
Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης των φαινομένων, επί ποδός βρίσκονται η Πολιτική Προστασία καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τροχαίας που επεμβαίνουν άμεσα στα σημεία που αναφέρονται προβλήματα.
Για την ώρα η σφοδρή βροχόπτωση έχει σταματήσει , οι οδηγοί ωστόσο οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες .
Πηγή: epirus-tv
Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί δρόμοι να μετατραπούν μέσα σε λίγα λεπτά σε «ποτάμια» με την κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών να διεξάγεται σε αρκετά σημεία με ιδιαίτερη δυσκολία.
Όπως μετέδωσε το epirus-tv, το μεγαλύτερο πρόβλημα από τα συσσωρευμένα ύδατα μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί στην Ελεούσα στο ύψος της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη , με τους οδηγούς να σταματούν την πορεία τους . Στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία και η Π.Υ για άντληση των υδάτων.
Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης των φαινομένων, επί ποδός βρίσκονται η Πολιτική Προστασία καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τροχαίας που επεμβαίνουν άμεσα στα σημεία που αναφέρονται προβλήματα.
Για την ώρα η σφοδρή βροχόπτωση έχει σταματήσει , οι οδηγοί ωστόσο οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες .
Πηγή: epirus-tv
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