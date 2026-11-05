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Απεβίωσε ο Ταουριάν Φοντενέτ που έγραψε ιστορία με το κάρφωμα των 720 μοιρών, δείτε βίντεο
Απεβίωσε ο Ταουριάν Φοντενέτ που έγραψε ιστορία με το κάρφωμα των 720 μοιρών, δείτε βίντεο
Σε ηλικία μόλις 43 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Αμερικανός, ο οποίος έγινε γνωστός στον χώρο του μπάσκετ, μέσω των θεαματικών καρφωμάτων του
Θλίψη στον κόσμο του μπάσκετ και ειδικότερα της streetball σκηνής προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ταουριάν Φοντενέτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών.
Ο Αμερικανός, ευρύτερα γνωστός με τα προσωνύμια «Air Up There» και «Mr. 720», αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του street basketball, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από τα εντυπωσιακά καρφώματα και τις απίθανες εναέριες κινήσεις του. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την αδερφή του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία.
Παρά το γεγονός ότι είχε ύψος μόλις 1,88 μ., ο Φοντενέτ κατάφερε να ξεχωρίσει για την αθλητικότητά του και την εκρηκτικότητά του πάνω από τη στεφάνη. Μάλιστα, πριν γίνει γνωστός στον κόσμο του μπάσκετ, εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας σε χημικό εργοστάσιο στο Χίτσκοκ του Τέξας.
Η στιγμή που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο θεαματικούς παίκτες του streetball ήρθε το 2006. Σε εκδήλωση της AND1 στο Χιούστον, ο Φοντενέτ πραγματοποίησε ένα κάρφωμα που έμελλε να γίνει το σήμα κατατεθέν του.
Πρόκειται για το περίφημο κάρφωμα των 720 μοιρών, κατά το οποίο περιστράφηκε δύο ολόκληρες φορές γύρω από τον άξονά του στον αέρα πριν καρφώσει την μπάλα στο καλάθι. Η κίνηση αυτή καταγράφηκε ως η πρώτη τέτοιου είδους εκτέλεση σε αγώνα, χαρίζοντάς του το παρατσούκλι «Mr. 720».
Δεν ήταν, όμως, μόνο αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει. Μία ακόμη χαρακτηριστική κίνησή του ήταν το «Axle-Rider», ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που συνδύαζε περιστροφή 360 μοιρών και πέρασμα της μπάλας ανάμεσα από τα πόδια πριν από την ολοκλήρωση της φάσης.
Η συγκεκριμένη τεχνική αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για αρκετούς αθλητές του NBA, όπως οι Τζέισον Ρίτσαρντσον, Πολ Τζορτζ και Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, οι οποίοι παρουσίασαν παραλλαγές αντίστοιχων κινήσεων.
Ο Αμερικανός, ευρύτερα γνωστός με τα προσωνύμια «Air Up There» και «Mr. 720», αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του street basketball, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από τα εντυπωσιακά καρφώματα και τις απίθανες εναέριες κινήσεις του. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την αδερφή του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία.
Παρά το γεγονός ότι είχε ύψος μόλις 1,88 μ., ο Φοντενέτ κατάφερε να ξεχωρίσει για την αθλητικότητά του και την εκρηκτικότητά του πάνω από τη στεφάνη. Μάλιστα, πριν γίνει γνωστός στον κόσμο του μπάσκετ, εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας σε χημικό εργοστάσιο στο Χίτσκοκ του Τέξας.
Η στιγμή που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο θεαματικούς παίκτες του streetball ήρθε το 2006. Σε εκδήλωση της AND1 στο Χιούστον, ο Φοντενέτ πραγματοποίησε ένα κάρφωμα που έμελλε να γίνει το σήμα κατατεθέν του.
Πρόκειται για το περίφημο κάρφωμα των 720 μοιρών, κατά το οποίο περιστράφηκε δύο ολόκληρες φορές γύρω από τον άξονά του στον αέρα πριν καρφώσει την μπάλα στο καλάθι. Η κίνηση αυτή καταγράφηκε ως η πρώτη τέτοιου είδους εκτέλεση σε αγώνα, χαρίζοντάς του το παρατσούκλι «Mr. 720».
Δεν ήταν, όμως, μόνο αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει. Μία ακόμη χαρακτηριστική κίνησή του ήταν το «Axle-Rider», ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που συνδύαζε περιστροφή 360 μοιρών και πέρασμα της μπάλας ανάμεσα από τα πόδια πριν από την ολοκλήρωση της φάσης.
The Professor on IG: "My bro was legendary. Greatest dunker of all time." https://t.co/Uys3n3srS3— Ballislife.com (@Ballislife) November 3, 2026
Η συγκεκριμένη τεχνική αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και για αρκετούς αθλητές του NBA, όπως οι Τζέισον Ρίτσαρντσον, Πολ Τζορτζ και Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, οι οποίοι παρουσίασαν παραλλαγές αντίστοιχων κινήσεων.
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