Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο, βρισκόμαστε στην αγορά για νέο παίκτη», δείτε βίντεο
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο, βρισκόμαστε στην αγορά για νέο παίκτη», δείτε βίντεο
Στο περιθώριο της media day του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα ο Έλληνας προπονητής αναφέρθηκε στη μεταγραφική ενίσχυση των Πειραιωτών, μετά τον πολύμηνο τραυματισμό του Δομινικανού γκαρντ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη SUNEL Arena τον Ερυθρό Αστέρα (6/11, 21:15) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην media day για τις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης.
Ο Έλληνας τεχνικός σχολίασε σχετικά με την αναμέτρηση: «Είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Το μομέντουμ για εμάς δεν είναι καλό, με βάση το πώς παίζει ο Ερυθρός Αστέρας. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σκοράρουν πολύ, παίρνουν μεγάλες διαφορές και η άμυνά τους είναι συμπαγής. Αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Δημιουργούν το χειρότερο ποσοστό για τον αντίπαλό σε δίποντα. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύουν το καλάθι πολύ καλά. Τελευταία παίζουν πολύ με αλλαγές, βάζοντας τον Οτζελέγιε στο 5. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Έχω μεγάλο σεβασμό στον κόουτς Ναβάρο, δημιουργεί ομάδες με ταυτότητα και όσο περνά ο χρόνος, κάνει την ομάδα του καλύτερη. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε».
Για την ανθεκτικότητα του Ολυμπιακού μετά τους τόσους τραυματισμούς ο κόουτς ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντική γιατί αυτή τη στιγμή το κύριο χαρακτηριστικό της EuroLeague είναι οι τραυματισμοί. Αν ασχοληθούν με κάτι οι αρμόδιοι, αυτό είναι οι τραυματισμοί. Μια ομάδα αν χάνει 1-2 παίκτες σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να συνεχίσει να ανταγωνίζεται και να κερδίζει. Αν οι παίκτες, που είναι ανταγωνιστικοί από τη φύση τους, μείνουν και στο πλάνο, μπορούμε να έχουμε καλές πιθανότητες νίκης σε κάθε παιχνίδι, όσες απουσίες και να έχουμε».
Για την προσθήκη που αναζητεί ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Η εμπειρία μου λέει ότι αν ψάχνουμε να βρούμε έναν άλλον Μοντέρο θα αποτύχουμε 100%, γιατί δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο. Θέλω να πω ότι είναι τόσο καλός παίκτης και με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να βρούμε ισάξιο παίκτη με τον Μοντέρο. Πρέπει να βρούμε έναν καλό παίκτη, που μπορεί να έχει ίδια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή δεν ψάχνουμε χαρακτηριστικά, αλλά έναν καλό παίκτη που να μπορεί να έχει το επίπεδο. Στη συνέχεια εμείς θα προσαρμοστούμε σε αυτά που μπορεί να μας δώσει. Δεν ψάχνουμε έναν παίκτη που να είναι καλός στην απομόνωση, έναν καλό σουτέρ ή έναν καλό πασέρ. Θέλουμε έναν καλό παίκτη και από εκεί και πέρα εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον εντάξουμε στην φιλοσοφία της ομάδας. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς, το οποίο δεν γίνεται με την ένδειξη του επείγοντος. Είμαστε στην αγορά και ψάχνουμε, αλλά δεν θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε μια επιλογή βιαστική, ούτε ότι μας πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος. Αν μπορούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη και εκείνος μπορεί να έρθει, θα το κάνουμε».
Ακόμη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε και για την αυτοψία που έκανε στο ιδιωτικό έργο που αφορά το ΣΕΦ, μαζί με τους προέδρους και ανέφερε: «Για την πρόοδο των εργασιών γενικά δεν μπορώ να σας πω. Αυτό είναι θέμα τεχνικών – μηχανικών και εγώ είμαι τελείως άσχετος. Αυτό που είδα χθες που μπήκα μέσα και φυσικά από τις μακέτες που έχω δει, είναι κάτι καταπληκτικό και πραγματικά ανυπομονώ. Το γήπεδο θα αποκτήσει ένα διάζωμα προς τα κάτω και φυσικά τεχνολογικά θα είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει. Στο ήδη υπάρχον ωραίο κέλυφος που υπάρχει, θα δημιουργηθεί μια καθαρά μπασκετική αρένα, με καλή οπτική από παντού, με σουίτες. Πραγματικά ανυπομονώ να παίξουμε εκεί. Ελπίζω να γίνει το συντομότερο. Είναι πιο σημαντικό από ένα ματς, είναι τόσο σημαντικό, όσο ένας μεγάλος τίτλος για εμένα».
Ο Έλληνας τεχνικός σχολίασε σχετικά με την αναμέτρηση: «Είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Το μομέντουμ για εμάς δεν είναι καλό, με βάση το πώς παίζει ο Ερυθρός Αστέρας. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σκοράρουν πολύ, παίρνουν μεγάλες διαφορές και η άμυνά τους είναι συμπαγής. Αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Δημιουργούν το χειρότερο ποσοστό για τον αντίπαλό σε δίποντα. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύουν το καλάθι πολύ καλά. Τελευταία παίζουν πολύ με αλλαγές, βάζοντας τον Οτζελέγιε στο 5. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Έχω μεγάλο σεβασμό στον κόουτς Ναβάρο, δημιουργεί ομάδες με ταυτότητα και όσο περνά ο χρόνος, κάνει την ομάδα του καλύτερη. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε».
Για την ανθεκτικότητα του Ολυμπιακού μετά τους τόσους τραυματισμούς ο κόουτς ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντική γιατί αυτή τη στιγμή το κύριο χαρακτηριστικό της EuroLeague είναι οι τραυματισμοί. Αν ασχοληθούν με κάτι οι αρμόδιοι, αυτό είναι οι τραυματισμοί. Μια ομάδα αν χάνει 1-2 παίκτες σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να συνεχίσει να ανταγωνίζεται και να κερδίζει. Αν οι παίκτες, που είναι ανταγωνιστικοί από τη φύση τους, μείνουν και στο πλάνο, μπορούμε να έχουμε καλές πιθανότητες νίκης σε κάθε παιχνίδι, όσες απουσίες και να έχουμε».
Για την προσθήκη που αναζητεί ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Η εμπειρία μου λέει ότι αν ψάχνουμε να βρούμε έναν άλλον Μοντέρο θα αποτύχουμε 100%, γιατί δεν υπάρχει άλλος Μοντέρο. Θέλω να πω ότι είναι τόσο καλός παίκτης και με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να βρούμε ισάξιο παίκτη με τον Μοντέρο. Πρέπει να βρούμε έναν καλό παίκτη, που μπορεί να έχει ίδια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή δεν ψάχνουμε χαρακτηριστικά, αλλά έναν καλό παίκτη που να μπορεί να έχει το επίπεδο. Στη συνέχεια εμείς θα προσαρμοστούμε σε αυτά που μπορεί να μας δώσει. Δεν ψάχνουμε έναν παίκτη που να είναι καλός στην απομόνωση, έναν καλό σουτέρ ή έναν καλό πασέρ. Θέλουμε έναν καλό παίκτη και από εκεί και πέρα εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον εντάξουμε στην φιλοσοφία της ομάδας. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς, το οποίο δεν γίνεται με την ένδειξη του επείγοντος. Είμαστε στην αγορά και ψάχνουμε, αλλά δεν θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε μια επιλογή βιαστική, ούτε ότι μας πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος. Αν μπορούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη και εκείνος μπορεί να έρθει, θα το κάνουμε».
Ακόμη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε και για την αυτοψία που έκανε στο ιδιωτικό έργο που αφορά το ΣΕΦ, μαζί με τους προέδρους και ανέφερε: «Για την πρόοδο των εργασιών γενικά δεν μπορώ να σας πω. Αυτό είναι θέμα τεχνικών – μηχανικών και εγώ είμαι τελείως άσχετος. Αυτό που είδα χθες που μπήκα μέσα και φυσικά από τις μακέτες που έχω δει, είναι κάτι καταπληκτικό και πραγματικά ανυπομονώ. Το γήπεδο θα αποκτήσει ένα διάζωμα προς τα κάτω και φυσικά τεχνολογικά θα είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει. Στο ήδη υπάρχον ωραίο κέλυφος που υπάρχει, θα δημιουργηθεί μια καθαρά μπασκετική αρένα, με καλή οπτική από παντού, με σουίτες. Πραγματικά ανυπομονώ να παίξουμε εκεί. Ελπίζω να γίνει το συντομότερο. Είναι πιο σημαντικό από ένα ματς, είναι τόσο σημαντικό, όσο ένας μεγάλος τίτλος για εμένα».
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