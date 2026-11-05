Η πορτογαλική Ομοσπονδία υποκλίνεται στον Κριστιάνο Ρονάλντο και ετοιμάζει αγώνα προς τιμήν του
Η πορτογαλική Ομοσπονδία υποκλίνεται στον Κριστιάνο Ρονάλντο και ετοιμάζει αγώνα προς τιμήν του
Με αφορμή την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας γνωστοποίησε την πρόθεσή της να διοργανώσει αγώνα προς τιμήν του 41χρονου σούπερ σταρ
Με τον τρόπο που αρμόζει σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της, η Πορτογαλική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποχαιρέτησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την απόφασή του να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα.
Ο 41χρονος σούπερ σταρ κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας του, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Η Ομοσπονδία, από την πλευρά της, δεν περιορίστηκε σε ένα απλό ευχαριστήριο μήνυμα, αλλά προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του αρχηγού της.
Στο μήνυμά της, η Πορτογαλική Ομοσπονδία στάθηκε τόσο στις αγωνιστικές επιδόσεις του όσο και στην προσωπικότητα και την ηγετική του παρουσία, ενώ γνωστοποίησε, πως υπάρχει η πρόθεση να διοργανωθεί ειδική εκδήλωση προς τιμήν του, με τη μορφή ενός αγώνα, προκειμένου οι φίλαθλοι και ολόκληρη η χώρα να έχουν την ευκαιρία να τον αποθεώσουν για ακόμη μία φορά.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθύτατη και διαρκή ευγνωμοσύνη της προς τον αιώνιο αρχηγό της, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Ομάδα.
Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και τεράστιου θαυμασμού, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμά δημόσια και ευχαριστεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την εξαιρετική πορεία του στην υπηρεσία της χώρας μας.
Πέρα από ένας σπουδαίος αθλητής, ο αρχηγός μας υπήρξε ένας ηγέτης που ενέπνεε, ένα παράδειγμα αφοσίωσης και το απόλυτο σύμβολο του πνεύματος της Εθνικής μας Ομάδας.
Στη διάρκεια μιας θρυλικής διεθνούς καριέρας, με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ο αρχηγός σήκωσε τη χώρα στους ώμους του, κατέρριψε ρεκόρ και οδήγησε την ομάδα σε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του εθνικού μας ποδοσφαίρου.
Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε καθοριστικό γκολ και κάθε φορά που φορούσε με περηφάνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, αντικατόπτριζαν την απόλυτη αγάπη του για τη φανέλα μας.
Η αφοσίωσή του και η κληρονομιά που αφήνει ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέδειξε το όνομα της Πορτογαλίας και ενέπνευσε γενιές νέων ανθρώπων που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα βήματά του, αποτελώντας, για πολλούς από εμάς, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών!
Ως εκ τούτου, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν επιτρέπει αυτό το αντίο να συμβεί χωρίς την πρέπουσα τιμή.
Είναι η ακλόνητη και διακαής επιθυμία μας να οργανώσουμε, να σχεδιάσουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά σε μια εκδήλωση που θα αποτελεί φόρο τιμής στην τεράστια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο — μια ευκαιρία για τους φιλάθλους και ολόκληρη τη χώρα να χειροκροτήσουν και να γιορτάσουν, για άλλη μια φορά, τον παίκτη που μας προσέφερε τόσα πολλά.
Σε ευχαριστούμε για όλα, ΑΡΧΗΓΕ!
Ο 41χρονος σούπερ σταρ κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας του, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Η Ομοσπονδία, από την πλευρά της, δεν περιορίστηκε σε ένα απλό ευχαριστήριο μήνυμα, αλλά προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του αρχηγού της.
Στο μήνυμά της, η Πορτογαλική Ομοσπονδία στάθηκε τόσο στις αγωνιστικές επιδόσεις του όσο και στην προσωπικότητα και την ηγετική του παρουσία, ενώ γνωστοποίησε, πως υπάρχει η πρόθεση να διοργανωθεί ειδική εκδήλωση προς τιμήν του, με τη μορφή ενός αγώνα, προκειμένου οι φίλαθλοι και ολόκληρη η χώρα να έχουν την ευκαιρία να τον αποθεώσουν για ακόμη μία φορά.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθύτατη και διαρκή ευγνωμοσύνη της προς τον αιώνιο αρχηγό της, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Ομάδα.
Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και τεράστιου θαυμασμού, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμά δημόσια και ευχαριστεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την εξαιρετική πορεία του στην υπηρεσία της χώρας μας.
Πέρα από ένας σπουδαίος αθλητής, ο αρχηγός μας υπήρξε ένας ηγέτης που ενέπνεε, ένα παράδειγμα αφοσίωσης και το απόλυτο σύμβολο του πνεύματος της Εθνικής μας Ομάδας.
Στη διάρκεια μιας θρυλικής διεθνούς καριέρας, με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ο αρχηγός σήκωσε τη χώρα στους ώμους του, κατέρριψε ρεκόρ και οδήγησε την ομάδα σε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του εθνικού μας ποδοσφαίρου.
Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε καθοριστικό γκολ και κάθε φορά που φορούσε με περηφάνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, αντικατόπτριζαν την απόλυτη αγάπη του για τη φανέλα μας.
Η αφοσίωσή του και η κληρονομιά που αφήνει ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέδειξε το όνομα της Πορτογαλίας και ενέπνευσε γενιές νέων ανθρώπων που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα βήματά του, αποτελώντας, για πολλούς από εμάς, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών!
Ως εκ τούτου, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν επιτρέπει αυτό το αντίο να συμβεί χωρίς την πρέπουσα τιμή.
Είναι η ακλόνητη και διακαής επιθυμία μας να οργανώσουμε, να σχεδιάσουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά σε μια εκδήλωση που θα αποτελεί φόρο τιμής στην τεράστια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο — μια ευκαιρία για τους φιλάθλους και ολόκληρη τη χώρα να χειροκροτήσουν και να γιορτάσουν, για άλλη μια φορά, τον παίκτη που μας προσέφερε τόσα πολλά.
Σε ευχαριστούμε για όλα, ΑΡΧΗΓΕ!
Εδώ θα είναι πάντα το σπίτι σου!
Πάμε για το 1000ό γκολ!!!».
Πάμε για το 1000ό γκολ!!!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα