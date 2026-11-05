Από το 9-1 της Κόμο στις ιστορικές συντριβές του Champions League, δείτε βίντεο

Η εμφατική επικράτηση της ιταλικής ομάδας επί της Λανς ήρθε να προστεθεί στη λίστα των μεγαλύτερων νικών στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης





Η πρόσφατη επιβλητική νίκη της







Με αφορμή αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αξίζει να θυμηθούμε ορισμένες από τις μεγαλύτερες σε έκταση νίκες στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, από την εποχή που απέκτησε την ονομασία Champions League.



Κόμο – Λανς 9-1







Στον πίνακα των σκόρερ προστέθηκαν επίσης οι Ντα Κούνια, Κέμφ, Λιμπεράλι, Μπατούρινα και Παπατσιόλι, σε μία βραδιά που εξελίχθηκε σε πραγματικό επιθετικό μονόλογο για τους Ιταλούς.



Λίβερπουλ – Μπεσίκτας 8-0



Στις 6 Νοεμβρίου 2007, το Άνφιλντ έγινε το σκηνικό μιας ιστορικής βραδιάς. Η Λίβερπουλ επικράτησε με 8-0 της Μπεσίκτας και έγινε η πρώτη ομάδα που πέτυχε οκτώ γκολ σε έναν αγώνα της διοργάνωσης.





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Ο Γιοσί Μπεναγιούν σημείωσε χατ τρικ, ενώ οι Κράουτς, Μπάμπελ και Τζέραρντ συνέβαλαν στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα οι Τούρκοι είχαν επικρατήσει με 2-1 στην Κωνσταντινούπολη.



Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλμε 8-0



Στις 8 Δεκεμβρίου 2015, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έδειξε κανένα έλεος απέναντι στη Μάλμε, φτάνοντας σε μία άνετη νίκη με 8-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».





Το Champions League έχει προσφέρει κατά καιρούς ποδοσφαιρικές βραδιές που δύσκολα ξεχνιούνται, με αναμετρήσεις στις οποίες η διαφορά δυναμικότητας αποτυπώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στον πίνακα του σκορ.Η πρόσφατη επιβλητική νίκη της Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας απέναντι στη Λανς με 9-1 ήρθε να προστεθεί σε αυτή την ξεχωριστή κατηγορία αγώνων, με τον Τάσο Δουβίκα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.Με αφορμή αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αξίζει να θυμηθούμε ορισμένες από τις μεγαλύτερες σε έκταση νίκες στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, από την εποχή που απέκτησε την ονομασία Champions League.Η Κόμο πραγματοποίησε μία από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις που έχουμε δει στη διοργάνωση, διαλύοντας τη Λανς με 9-1. Ο Τάσος Δουβίκας έκλεψε την παράσταση με το χατ τρικ του, ενώ έδωσε και την ασίστ για το τρίτο γκολ της ομάδας του, το οποίο σημείωσε ο Νίκο Πας.Στον πίνακα των σκόρερ προστέθηκαν επίσης οι Ντα Κούνια, Κέμφ, Λιμπεράλι, Μπατούρινα και Παπατσιόλι, σε μία βραδιά που εξελίχθηκε σε πραγματικό επιθετικό μονόλογο για τους Ιταλούς.Στις 6 Νοεμβρίου 2007, το Άνφιλντ έγινε το σκηνικό μιας ιστορικής βραδιάς. Η Λίβερπουλ επικράτησε με 8-0 της Μπεσίκτας και έγινε η πρώτη ομάδα που πέτυχε οκτώ γκολ σε έναν αγώνα της διοργάνωσης.Ο Γιοσί Μπεναγιούν σημείωσε χατ τρικ, ενώ οι Κράουτς, Μπάμπελ και Τζέραρντ συνέβαλαν στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα οι Τούρκοι είχαν επικρατήσει με 2-1 στην Κωνσταντινούπολη.Στις 8 Δεκεμβρίου 2015, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έδειξε κανένα έλεος απέναντι στη Μάλμε, φτάνοντας σε μία άνετη νίκη με 8-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τέσσερα προσωπικά τέρματα, ενώ ο Καρίμ Μπενζεμά πρόσθεσε τρία ακόμη. Το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ έβαλε και ο Ματέο Κόβατσιτς.



Μερικές από τις νίκες που έγραψαν ιστορία



Η λίστα με τις εντυπωσιακές επικρατήσεις δεν σταματά εκεί. Το Champions League έχει καταγράψει αρκετά ακόμη αποτελέσματα που ξεχώρισαν για την έκτασή τους.



Το 2010 η Μαρσέιγ πέρασε με 7-0 από την έδρα της Ζίλινα, ενώ το 2011 η Βαλένθια επικράτησε με το ίδιο σκορ της Γκενκ.



Ακολούθησε η Μπάγερν Μονάχου, η οποία το 2012 διέλυσε τη Βασιλεία με 7-0, ενώ το 2014 η Σαχτάρ Ντόνετσκ πέτυχε επτά γκολ απέναντι στην ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ.



Το 2015 οι Βαυαροί επανέλαβαν το ίδιο επίτευγμα απέναντι στη Σαχτάρ, ενώ έναν χρόνο αργότερα η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 7-0 της Σέλτικ.



Το 2017 ήταν η σειρά της Λίβερπουλ να πρωταγωνιστήσει, με τους «κόκκινους» να νικούν τόσο τη Μάριμπορ εκτός έδρας όσο και τη Σπαρτάκ Μόσχας με 7-0.







Το 2019 η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Σάλκε, φτάνοντας σε ακόμη μία επτάρα, ενώ τον Μάρτιο του 2023 οι «πολίτες» συνέτριψαν τη Λειψία με 7-0, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να πετυχαίνει πέντε τέρματα.



Το 2024 η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε την Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 9-2, με τον Χάρι Κέιν να βρίσκει δίχτυα τέσσερις φορές. Το 2025, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 7-0 της Μπρεστ.



