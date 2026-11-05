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Η Μπάγερν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κέιν
Η Μπάγερν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κέιν
Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» ο Άγγλος επιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Βαυαρούς έως το 2029
Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Ο Άγγλος επιθετικός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα των Βαυαρών από την ημέρα που μετακόμισε στο Μόναχο, το καλοκαίρι του 2023, αφήνοντας πίσω του την Τότεναμ. Οι επιδόσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και η προσφορά του στην ομάδα, έκαναν τη συνέχιση της κοινής τους πορείας να αποτελεί προτεραιότητα.
Η συμφωνία επισφραγίστηκε σήμερα το πρωί (5/11), με τον Κέιν να μην κρύβει την ικανοποίησή του για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη γερμανική ομάδα.
«Νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου στην Μπάγερν. Αγαπώ τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την πόλη του Μονάχου. Διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα και έναν σπουδαίο προπονητή, τον Βενσάν Κομπανί. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέλος αυτού του συλλόγου», ήταν το μήνυμα του Άγγλου στράικερ.
Unser Weltfußballer bleibt! ❤️ Der FC Bayern verlängert mit 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑲𝒂𝒏𝒆 bis 2029.🌪️📝 https://t.co/igoffblRGg— FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026
Ο Άγγλος επιθετικός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα των Βαυαρών από την ημέρα που μετακόμισε στο Μόναχο, το καλοκαίρι του 2023, αφήνοντας πίσω του την Τότεναμ. Οι επιδόσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και η προσφορά του στην ομάδα, έκαναν τη συνέχιση της κοινής τους πορείας να αποτελεί προτεραιότητα.
Η συμφωνία επισφραγίστηκε σήμερα το πρωί (5/11), με τον Κέιν να μην κρύβει την ικανοποίησή του για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη γερμανική ομάδα.
💬 Harry Kane: "𝘐𝘤𝘩 𝘧𝘶̈𝘩𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘤𝘩 𝘣𝘦𝘪𝘮 𝘍𝘊 𝘉𝘢𝘺𝘦𝘳𝘯 𝘸𝘪𝘦 𝘻𝘶𝘩𝘢𝘶𝘴𝘦: 𝘐𝘤𝘩 𝘭𝘪𝘦𝘣𝘦 𝘥𝘦𝘯 𝘝𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯, 𝘥𝘪𝘦 𝘍𝘢𝘯𝘴, 𝘥𝘪𝘦 𝘚𝘵𝘢𝘥𝘵 𝘔𝘶̈𝘯𝘤𝘩𝘦𝘯 - 𝘸𝘪𝘳 𝘩𝘢𝘣𝘦𝘯 𝘦𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘛𝘦𝘢𝘮 𝘶𝘯𝘥 𝘪𝘯 𝘝𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘒𝘰𝘮𝘱𝘢𝘯𝘺 𝘦𝘪𝘯𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦𝘯 𝘊𝘰𝘢𝘤𝘩. 𝘌𝘴 𝘮𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘮𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘦𝘩𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘭𝘻, 𝘛𝘦𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘝𝘦𝘳𝘦𝘪𝘯𝘴 𝘻𝘶 𝘴𝘦𝘪𝘯." ❤️🤍 Alle Infos zur Vertragsverlängerung unseres Weltfußballers: https://t.co/EzW7SuD47y— FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026
«Νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου στην Μπάγερν. Αγαπώ τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την πόλη του Μονάχου. Διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα και έναν σπουδαίο προπονητή, τον Βενσάν Κομπανί. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέλος αυτού του συλλόγου», ήταν το μήνυμα του Άγγλου στράικερ.
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