Η Μπάγερν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κέιν
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Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου Ανανέωση Συμβολαίου

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κέιν

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» ο Άγγλος επιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Βαυαρούς έως το 2029

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κέιν
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Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.



Ο Άγγλος επιθετικός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα των Βαυαρών από την ημέρα που μετακόμισε στο Μόναχο, το καλοκαίρι του 2023, αφήνοντας πίσω του την Τότεναμ. Οι επιδόσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και η προσφορά του στην ομάδα, έκαναν τη συνέχιση της κοινής τους πορείας να αποτελεί προτεραιότητα.

Η συμφωνία επισφραγίστηκε σήμερα το πρωί (5/11), με τον Κέιν να μην κρύβει την ικανοποίησή του για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη γερμανική ομάδα.



«Νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου στην Μπάγερν. Αγαπώ τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την πόλη του Μονάχου. Διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα και έναν σπουδαίο προπονητή, τον Βενσάν Κομπανί. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέλος αυτού του συλλόγου», ήταν το μήνυμα του Άγγλου στράικερ.
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