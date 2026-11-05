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ΑΕΚ: Κάταγμα κνήμης ο Ζούμπκοφ - Το διάστημα της απουσίας του
ΑΕΚ: Κάταγμα κνήμης ο Ζούμπκοφ - Το διάστημα της απουσίας του
Κάταγμα κόπωσης στην κνήμη υπέστη ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής και θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ένωσης
Δυσάρεστα είναι τα νέα για την ΑΕΚ αναφορικά με την κατάσταση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, καθώς ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που θα τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη, με την εκτιμώμενη περίοδο απουσίας του να υπολογίζεται στις 6-8 εβδομάδες.
Πρόκειται για μία σημαντική απώλεια για την ομάδα του Νίκολιτς, καθώς ο Ζούμπκοφ θα χρειαστεί να ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα και να επιστρέψει σε αγωνιστική κατάσταση.
Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη, με την εκτιμώμενη περίοδο απουσίας του να υπολογίζεται στις 6-8 εβδομάδες.
Πρόκειται για μία σημαντική απώλεια για την ομάδα του Νίκολιτς, καθώς ο Ζούμπκοφ θα χρειαστεί να ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα και να επιστρέψει σε αγωνιστική κατάσταση.
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