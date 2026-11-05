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Θεατής πέταξε τη μπάλα σε διαιτητή και αποβλήθηκε από τον αγώνα των Λέικερς, μετά την παρέμβαση του Ντόντσιτς, δείτε βίντεο
Θεατής πέταξε τη μπάλα σε διαιτητή και αποβλήθηκε από τον αγώνα των Λέικερς, μετά την παρέμβαση του Ντόντσιτς, δείτε βίντεο
Η ασφάλεια του γηπέδου απομάκρυνε τον θεατή, μετά την υπόδειξη του Σλοβένου γκαρντ, ο οποίος στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της ρέφερι
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σακραμέντο Κινγκς, όταν ένας θεατής πέταξε με δύναμη τη μπάλα προς το μέρος της ρέφερι. Η αντίδραση του Λούκα Ντόντσιτς ήταν άμεση, με τον Σλοβένο σταρ να υποδεικνύει τον φίλαθλο στους ανθρώπους του αγώνα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από το γήπεδο.
Έπειτα από μια φάση που οδήγησε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, ένας θεατής που καθόταν σε θέση δίπλα στο παρκέ την έπιασε και την επέστρεψε με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο προς τη διαιτητή Τσελίσα Πέιντερ, η οποία δέχθηκε την μπάλα στο χέρι της.
Ο Ντόντσιτς, που βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο, αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί και αντέδρασε έντονα, στρέφοντας την προσοχή των διαιτητών και της ασφάλειας στον συγκεκριμένο οπαδό. Μάλιστα, φάνηκε να του απευθύνει σε έντονο ύφος τη φράση: «Τι στο καλό κάνεις;».
Οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου επενέβησαν άμεσα και ο φίλαθλος απομακρύνθηκε από τις εξέδρες, με την αναμέτρηση να διακόπτεται προσωρινά και να συνεχίζεται λίγο αργότερα.
Έπειτα από μια φάση που οδήγησε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, ένας θεατής που καθόταν σε θέση δίπλα στο παρκέ την έπιασε και την επέστρεψε με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο προς τη διαιτητή Τσελίσα Πέιντερ, η οποία δέχθηκε την μπάλα στο χέρι της.
Ο Ντόντσιτς, που βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο, αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί και αντέδρασε έντονα, στρέφοντας την προσοχή των διαιτητών και της ασφάλειας στον συγκεκριμένο οπαδό. Μάλιστα, φάνηκε να του απευθύνει σε έντονο ύφος τη φράση: «Τι στο καλό κάνεις;».
Οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου επενέβησαν άμεσα και ο φίλαθλος απομακρύνθηκε από τις εξέδρες, με την αναμέτρηση να διακόπτεται προσωρινά και να συνεχίζεται λίγο αργότερα.
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