Πλώτας: «Τα λόγια είναι περιττά για τον κόουτς Μπαρτζώκα, μου έδωσε την ευκαιρία και θα είμαι πάντα έτοιμος», δείτε βίντεο
Πλώτας: «Τα λόγια είναι περιττά για τον κόουτς Μπαρτζώκα, μου έδωσε την ευκαιρία και θα είμαι πάντα έτοιμος», δείτε βίντεο
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού εκθείασε τον Έλληνα προπονητή στο περιθώριο των δηλώσεών του, για το ερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα (6/11, 21:15)
Το βράδυ της Παρασκευής (6/11, 21:15) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στη SUNEL Arena τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της ΕuroLeague. Ενόψει της αναμέτρησης ο Νίκος Πλώτας τόνισε πως η ομάδα του Βελιγραδίου είναι αρκετά φορμαρισμένη, ενώ στη συνέχεια αποθέωσε τον κόουτς Μπαρτζώκα.
Για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα δήλωσε: «Σίγουρα ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ φορμαρισμένος, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε προσαρμοσμένοι στο πλάνο μας και να παίξουμε στο ίδιο στυλ που παίξαμε και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, στα οποία δώσαμε πολλή έμφαση στην άμυνα. Νομίζω αυτό θα είναι και το κλειδί για τον αυριανό αγώνα».
Για την ένταξή του στην ομάδα μετά τον τραυματισμό του στον αγκώνα ανέφερε: «Σίγουρα, τρία ματς σε μία εβδομάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Το ότι ήμουν τραυματίας δεν είχε πολλή σημασία γιατί είμαι καλά προπονημένος. Είναι σημαντικό για την ομάδα να είμαστε όλοι έτοιμοι και να δίνουμε ό,τι μπορούμε για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι θέμα προσωπικής εμφάνισης, αλλά να τα δίνουμε όλα για να έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε».
Όσον αφορά τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σχολίασε: «Για τον κόουτς Μπαρτζώκα τα λόγια είναι περιττά. Μου έδωσε την ευκαιρία και θα είμαι πάντα έτοιμος για ό,τι μου ζητηθεί. Η πολυτιμότερη συμβουλή που έχω πάρει είναι να ξεκινώ από την άμυνα και κάθε δευτερόλεπτο που θα μένω στο παρκέ, να είμαι συγκεντρωμένος».
Για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα δήλωσε: «Σίγουρα ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ φορμαρισμένος, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε προσαρμοσμένοι στο πλάνο μας και να παίξουμε στο ίδιο στυλ που παίξαμε και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, στα οποία δώσαμε πολλή έμφαση στην άμυνα. Νομίζω αυτό θα είναι και το κλειδί για τον αυριανό αγώνα».
Για την ένταξή του στην ομάδα μετά τον τραυματισμό του στον αγκώνα ανέφερε: «Σίγουρα, τρία ματς σε μία εβδομάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Το ότι ήμουν τραυματίας δεν είχε πολλή σημασία γιατί είμαι καλά προπονημένος. Είναι σημαντικό για την ομάδα να είμαστε όλοι έτοιμοι και να δίνουμε ό,τι μπορούμε για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι θέμα προσωπικής εμφάνισης, αλλά να τα δίνουμε όλα για να έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε».
Όσον αφορά τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σχολίασε: «Για τον κόουτς Μπαρτζώκα τα λόγια είναι περιττά. Μου έδωσε την ευκαιρία και θα είμαι πάντα έτοιμος για ό,τι μου ζητηθεί. Η πολυτιμότερη συμβουλή που έχω πάρει είναι να ξεκινώ από την άμυνα και κάθε δευτερόλεπτο που θα μένω στο παρκέ, να είμαι συγκεντρωμένος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα