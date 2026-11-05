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Τουλάχιστον επτά νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις στο υπό ρωσική κατοχή Λουχάνσκ
Τουλάχιστον επτά νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις στο υπό ρωσική κατοχή Λουχάνσκ
Ο ουκρανικός στρατός χτυπά τακτικά στόχους στη ρωσική ενδοχώρα
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στην υπό ρωσική κατοχή περιφέρεια του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση κατά λεωφορείου το οποίο κινείτο προς την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Λεονίντ Πασέτσνικ, μέσω ανάρτησης στο Telegram. Άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Σε ξεχωριστή επίθεση στην επαρχία Ροβένκι, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε όχημα διανομών, δήλωσε ο Πασέτσνικ. Ο κυβερνήτης δήλωσε πως ένας ακόμα άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση κατά μικρού λεωφορείου στην επαρχία Περεβάλσκ. Ο Πασέτσνκι δεν διευκρίνισε τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν.
Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό ρωσικό έλεγχο. Ο ουκρανικός στρατός χτυπά τακτικά στόχους στη ρωσική ενδοχώρα, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), στο πλαίσιο της αμυντικής του προσπάθειας απέναντι στη εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση κατά λεωφορείου το οποίο κινείτο προς την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Λεονίντ Πασέτσνικ, μέσω ανάρτησης στο Telegram. Άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
A Ukrainian drone strike on a bus near Luhansk City killed at least 5 civilians and injured 13 others, two of whom are in extremely critical condition. pic.twitter.com/afQ0lDfXIw— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 5, 2026
Σε ξεχωριστή επίθεση στην επαρχία Ροβένκι, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε όχημα διανομών, δήλωσε ο Πασέτσνικ. Ο κυβερνήτης δήλωσε πως ένας ακόμα άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση κατά μικρού λεωφορείου στην επαρχία Περεβάλσκ. Ο Πασέτσνκι δεν διευκρίνισε τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν.
Warning ⚠️ (18+) Charred bodies and heaps of metal:— China Army Observer (@ChinaArmyObs) November 5, 2026
The Petrovka-Luhansk bus that was struck by the Ukrainian Armed Forces was completely destroyed. It burned to the ground. Five people were killed and 13 more were injured. pic.twitter.com/HlJtlrXj9L
Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό ρωσικό έλεγχο. Ο ουκρανικός στρατός χτυπά τακτικά στόχους στη ρωσική ενδοχώρα, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), στο πλαίσιο της αμυντικής του προσπάθειας απέναντι στη εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.
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