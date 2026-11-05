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Τουλάχιστον επτά νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις στο υπό ρωσική κατοχή Λουχάνσκ
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Τουλάχιστον επτά νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις στο υπό ρωσική κατοχή Λουχάνσκ

Ο ουκρανικός στρατός χτυπά τακτικά στόχους στη ρωσική ενδοχώρα

Τουλάχιστον επτά νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις στο υπό ρωσική κατοχή Λουχάνσκ
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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στην υπό ρωσική κατοχή περιφέρεια του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση κατά λεωφορείου το οποίο κινείτο προς την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Λεονίντ Πασέτσνικ, μέσω ανάρτησης στο Telegram. Άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.



Σε ξεχωριστή επίθεση στην επαρχία Ροβένκι, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε όχημα διανομών, δήλωσε ο Πασέτσνικ. Ο κυβερνήτης δήλωσε πως ένας ακόμα άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση κατά μικρού λεωφορείου στην επαρχία Περεβάλσκ. Ο Πασέτσνκι δεν διευκρίνισε τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν.


Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό ρωσικό έλεγχο. Ο ουκρανικός στρατός χτυπά τακτικά στόχους στη ρωσική ενδοχώρα, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), στο πλαίσιο της αμυντικής του προσπάθειας απέναντι στη εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.
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