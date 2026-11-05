Ο Πήλιος έγραψε τη δική του ιστορία σκοράροντας απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Ο Πήλιος έγραψε τη δική του ιστορία σκοράροντας απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Ο αριστερός μπακ των «κιτρινόμαυρων» κατάφερε να βρει δίχτυα τόσο στο εκτός έδρας ματς με τους «πολίτες», όσο και στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους Μαδριλένους
Ο Σταύρος Πήλιος ζει τις δικές του ξεχωριστές στιγμές στο Champions League, καθώς κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι σε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ έδειξε πως δεν φοβάται τις μεγάλες προκλήσεις, βάζοντας τη δική του σφραγίδα σε δύο σπουδαίες αναμετρήσεις για την Ένωση. Αρχικά, είχε σκοράρει στην αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα, ενώ τώρα επανέλαβε το κατόρθωμά του απέναντι στη «βασίλισσα» της Ευρώπης.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Πήλιος ήταν εκείνος που έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 75ο λεπτό, αξιοποίησε ιδανικά την ασίστ του Κοϊτά και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Τιμπό Κουρτουά, γράφοντας το 2-1 μέσα σε αποθέωση.
Μάλιστα, ο διεθνής αμυντικός πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Τζουντ Μπέλινγχαμ, δίνοντας ακόμη πιο ξεχωριστό χρώμα στη στιγμή.
Μπορεί το γκολ του να μην αποδείχθηκε αρκετό για να πάρει η ΑΕΚ ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε τελικά με 3-2, ωστόσο ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή στιγμή στο ενεργητικό του.
Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ έδειξε πως δεν φοβάται τις μεγάλες προκλήσεις, βάζοντας τη δική του σφραγίδα σε δύο σπουδαίες αναμετρήσεις για την Ένωση. Αρχικά, είχε σκοράρει στην αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα, ενώ τώρα επανέλαβε το κατόρθωμά του απέναντι στη «βασίλισσα» της Ευρώπης.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Πήλιος ήταν εκείνος που έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 75ο λεπτό, αξιοποίησε ιδανικά την ασίστ του Κοϊτά και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Τιμπό Κουρτουά, γράφοντας το 2-1 μέσα σε αποθέωση.
Μάλιστα, ο διεθνής αμυντικός πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Τζουντ Μπέλινγχαμ, δίνοντας ακόμη πιο ξεχωριστό χρώμα στη στιγμή.
Μπορεί το γκολ του να μην αποδείχθηκε αρκετό για να πάρει η ΑΕΚ ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε τελικά με 3-2, ωστόσο ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή στιγμή στο ενεργητικό του.
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