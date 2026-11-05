Η δύσκολη βραδιά του Βινίσιους απέναντι στην ΑΕΚ και το αρνητικό σερί του στο Champions League
Η δύσκολη βραδιά του Βινίσιους απέναντι στην ΑΕΚ και το αρνητικό σερί του στο Champions League
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει τις νωθρές του εμφανίσεις, δίνοντας συνέχεια στο αρνητικό ρεκόρ που μετρά φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση
Μακριά από τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που μας έχει συνηθίσει βρίσκεται τη φετινή σεζόν ο Βινίσιους Τζούνιορ, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης να μην έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει τον ρυθμό του. Οι αριθμοί του στους πρώτους μήνες της αγωνιστικής περιόδου αποτυπώνουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, ενώ η αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα αρνητικό στοιχείο στην παρουσία του.
Ο διεθνής άσος έχει μέχρι στιγμής απολογισμό μόλις ενός γκολ και τριών ασίστ σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που απέχει από όσα περιμένουν τόσο οι φίλοι της «βασίλισσας» όσο και ο ίδιος από τον εαυτό του.
Στο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση, ο Μουρίνιο επέλεξε να τον τοποθετήσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ωστόσο ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Λάζαρος Ρότα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντί του, περιορίζοντας σημαντικά τη δράση του και δυσκολεύοντάς τον να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του Μπρινιόλι.
Ο Βινίσιους παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 81 λεπτά, χωρίς να καταφέρει να ξεχωρίσει, πριν αντικατασταθεί λίγα λεπτά πριν από το νικητήριο γκολ του Βαλβέρδε για τη Ρεάλ.
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, αφορά ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά του προσόντα. Οι ντρίμπλες αποτελούν διαχρονικά το σήμα κατατεθέν του Βραζιλιάνου, όμως το τελευταίο διάστημα δυσκολεύεται ακόμη και σε αυτόν τον τομέα.
Συγκεκριμένα, στα τρία τελευταία παιχνίδια του στο Champions League δεν έχει καταγράψει ούτε μία επιτυχημένη ντρίμπλα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του από τότε που εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα στατιστικό που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνιστική του δυσκολία και την απόσταση από τον εκρηκτικό ποδοσφαιριστή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
Ο διεθνής άσος έχει μέχρι στιγμής απολογισμό μόλις ενός γκολ και τριών ασίστ σε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που απέχει από όσα περιμένουν τόσο οι φίλοι της «βασίλισσας» όσο και ο ίδιος από τον εαυτό του.
🚨 Viní Jr. has not completed a single dribble in the last 3 Champions League matches he has played. Worst streak since he joined Real Madrid. https://t.co/lQzPQiTXvz— Madrid Zone (@theMadridZone) November 4, 2026
Στο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση, ο Μουρίνιο επέλεξε να τον τοποθετήσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ωστόσο ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Λάζαρος Ρότα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντί του, περιορίζοντας σημαντικά τη δράση του και δυσκολεύοντάς τον να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του Μπρινιόλι.
Ο Βινίσιους παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 81 λεπτά, χωρίς να καταφέρει να ξεχωρίσει, πριν αντικατασταθεί λίγα λεπτά πριν από το νικητήριο γκολ του Βαλβέρδε για τη Ρεάλ.
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, αφορά ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά του προσόντα. Οι ντρίμπλες αποτελούν διαχρονικά το σήμα κατατεθέν του Βραζιλιάνου, όμως το τελευταίο διάστημα δυσκολεύεται ακόμη και σε αυτόν τον τομέα.
Συγκεκριμένα, στα τρία τελευταία παιχνίδια του στο Champions League δεν έχει καταγράψει ούτε μία επιτυχημένη ντρίμπλα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του από τότε που εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα στατιστικό που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνιστική του δυσκολία και την απόσταση από τον εκρηκτικό ποδοσφαιριστή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
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