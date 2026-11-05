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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ενημέρωσε τον Ζόρζε Ζεσούς για την αποχώρησή του από την Πορτογαλία
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ενημέρωσε τον Ζόρζε Ζεσούς για την αποχώρησή του από την Πορτογαλία

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα ο Ρονάλντο δεν επικοινώνησε με τον ομοσπονδιακό προπονητή της χώρας του, προκειμένου να του γνωστοποιήσει την απόφαση της απόσυρσής του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ενημέρωσε τον Ζόρζε Ζεσούς για την αποχώρησή του από την Πορτογαλία
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Ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο προκύπτει γύρω από την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλίας, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των πορτογαλικών Μέσων, ο 41χρονος σούπερ σταρ δεν είχε ενημερώσει προηγουμένως τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς.

Όπως αναφέρεται, ο CR7 είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του αποκλειστικά στον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Πέδρο Προένσα. Έτσι η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ήρθε σχεδόν αμέσως μετά το προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού του αρχηγού της.



Η εξέλιξη αυτή φέρεται να αιφνιδίασε τον Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπολόγιζε ακόμη στον Ρονάλντο για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Πορτογαλίας στο Nations League. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός προπονητής φέρεται να είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του τις προηγούμενες εβδομάδες, χωρίς να λάβει απάντηση στα μηνύματά του.

Πίσω από αυτή την απόσταση φαίνεται πως βρίσκεται και η ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους δύο άνδρες μετά τα γεγονότα στην Κοπεγχάγη.

Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ζεσούς είχε στείλει τον Ρονάλντο για προθέρμανση, χωρίς τελικά να τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή. Η συγκεκριμένη διαχείριση προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Πορτογάλο σταρ, ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο προπονητής δεν προχώρησε σε κάποια απολογία για τη στάση του απέναντι στον αρχηγό της ομάδας.
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