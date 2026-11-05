Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ενημέρωσε τον Ζόρζε Ζεσούς για την αποχώρησή του από την Πορτογαλία
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ενημέρωσε τον Ζόρζε Ζεσούς για την αποχώρησή του από την Πορτογαλία
Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα ο Ρονάλντο δεν επικοινώνησε με τον ομοσπονδιακό προπονητή της χώρας του, προκειμένου να του γνωστοποιήσει την απόφαση της απόσυρσής του
Ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο προκύπτει γύρω από την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλίας, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των πορτογαλικών Μέσων, ο 41χρονος σούπερ σταρ δεν είχε ενημερώσει προηγουμένως τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς.
Όπως αναφέρεται, ο CR7 είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του αποκλειστικά στον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Πέδρο Προένσα. Έτσι η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ήρθε σχεδόν αμέσως μετά το προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού του αρχηγού της.
Η εξέλιξη αυτή φέρεται να αιφνιδίασε τον Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπολόγιζε ακόμη στον Ρονάλντο για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Πορτογαλίας στο Nations League. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός προπονητής φέρεται να είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του τις προηγούμενες εβδομάδες, χωρίς να λάβει απάντηση στα μηνύματά του.
Πίσω από αυτή την απόσταση φαίνεται πως βρίσκεται και η ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους δύο άνδρες μετά τα γεγονότα στην Κοπεγχάγη.
Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ζεσούς είχε στείλει τον Ρονάλντο για προθέρμανση, χωρίς τελικά να τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή. Η συγκεκριμένη διαχείριση προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Πορτογάλο σταρ, ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο προπονητής δεν προχώρησε σε κάποια απολογία για τη στάση του απέναντι στον αρχηγό της ομάδας.
Όπως αναφέρεται, ο CR7 είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του αποκλειστικά στον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Πέδρο Προένσα. Έτσι η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ήρθε σχεδόν αμέσως μετά το προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού του αρχηγού της.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo announced his INTERNATIONAL RETIREMENT without informing Portugal manager Jorge Jesus! 🤯 The two have NOT SPOKEN since September 30. Cristiano Ronaldo informed Portuguese Football Federation president Pedro Proença of his decision, but NOT Jorge Jesus. Cristiano no longer wanted to play under Jorge Jesus and announced his retirement just before the squad announcement to avoid being called up. Jorge Jesus had planned to select Ronaldo again and was CAUGHT COMPLETELY OFF GUARD by the announcement. — @abolapt— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 5, 2026
Η εξέλιξη αυτή φέρεται να αιφνιδίασε τον Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπολόγιζε ακόμη στον Ρονάλντο για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Πορτογαλίας στο Nations League. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός προπονητής φέρεται να είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του τις προηγούμενες εβδομάδες, χωρίς να λάβει απάντηση στα μηνύματά του.
Πίσω από αυτή την απόσταση φαίνεται πως βρίσκεται και η ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους δύο άνδρες μετά τα γεγονότα στην Κοπεγχάγη.
Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ζεσούς είχε στείλει τον Ρονάλντο για προθέρμανση, χωρίς τελικά να τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή. Η συγκεκριμένη διαχείριση προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Πορτογάλο σταρ, ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο προπονητής δεν προχώρησε σε κάποια απολογία για τη στάση του απέναντι στον αρχηγό της ομάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα